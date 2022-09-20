«Сегодня это одна из угроз». Вольфович рассказал, как изменится Концепция нацбезопасности Беларуси

Новости Беларуси. Обновленная Концепция национальной безопасности должна быть абсолютно откровенной. Такое требование к корректировке документа предъявил Президент, принимая с докладом госсекретаря Совета Безопасности Александра Вольфовича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Концепция требует изменений по нескольким причинам. Во-первых, документ нужно привести в соответствие с принятой Конституцией. Во-вторых, геополитическая нестабильность выявляет новые вызовы, которые должны быть обязательно отражены. Затронули в разговоре также усиление информационной безопасности и актуальные аспекты работы силовых ведомств. Какие задачи в нынешнее время являются стратегическими для нашей страны – в материале Алены Сыровой.

То, что новую рабочую неделю во Дворце Независимости после знакового саммита Шанхайской организации сотрудничества, на полях которого Президент Беларуси в течение двух дней был в тесном контакте с коллегами крупнейших мировых держав (четыре из которых – ядерные), публично глава государства начал именно со встречи с госсекретарем Совета Безопасности страны, само по себе красноречиво и логично. Еще более закономерно, что вопросом номер один станет обсуждение обновлений в Концепции национальной безопасности, прежняя действует с 2010 года. Едва ли тогдашнее положение дел идет в сравнение с тем, на что приходится отвечать сегодня? Лукашенко об обновленной Концепции нацбезопасности: если мы с Россией, значит, мы с Россией, и пусть никто нас не критикует. Подробнее здесь.

Впрочем, 12 лет назад и Беларусь была иной, и белорусское общество. К слову, к обсуждению содержания этого, на первый взгляд, только военного документа будут привлечены и гражданские. И помимо того, что о необходимости гласности напомнил Президент страны, такое требование и у закона законов, изменения в который мы все вместе внесли.