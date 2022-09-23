Лукашенко: не будет никакой мобилизации, это враньё!

Новости Беларуси. В Беларуси не будет проводиться мобилизация, а воевать мы будем только тогда, когда придется защищать свой дом и землю. Об этом Александр Лукашенко заявил 23 сентября во время посещения мемориала сожженным деревням «Хатынь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не будет никакой мобилизации. Это вранье. Коротко и ясно. Это вранье. Мы не собираемся мобилизовывать, нам это не надо. То, что на нас пытаются перекинуть этот мостик и сказать: «Ну, у нас пойдет мобилизация», – они же за это не отвечают. Им надо создать ситуацию. Они всячески пытаются меня или вместе нас поймать на чем-то и создать ситуацию. А вдруг... Им надо за что-то уцепиться. Пока уцепиться не за что.