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Лукашенко: не будет никакой мобилизации, это враньё!

23 сентября 2022 13:27
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Новости Беларуси. В Беларуси не будет проводиться мобилизация, а воевать мы будем только тогда, когда придется защищать свой дом и землю. Об этом Александр Лукашенко заявил 23 сентября во время посещения мемориала сожженным деревням «Хатынь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: не будет никакой мобилизации, это враньё!-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не будет никакой мобилизации. Это вранье. Коротко и ясно. Это вранье. Мы не собираемся мобилизовывать, нам это не надо. То, что на нас пытаются перекинуть этот мостик и сказать: «Ну, у нас пойдет мобилизация», – они же за это не отвечают. Им надо создать ситуацию. Они всячески пытаются меня или вместе нас поймать на чем-то и создать ситуацию. А вдруг... Им надо за что-то уцепиться. Пока уцепиться не за что.

Лукашенко: не будет никакой мобилизации, это враньё!-4

«Чтобы тут не было никакой показухи!» Лукашенко доложили, как продвигается реконструкция «Хатыни».

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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