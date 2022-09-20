«Опять хотят новую Украину». Что Запад готовит для Беларуси?

И ведь это только один пример из одной сферы, наивно полагать, что в других есть только единомышленники государства или хотя бы истинные патриоты, истинная ценность которых – суверенная и сильная Беларусь. После кризиса 2020-го часть вредителей ушла в подполье и ждет удобного случая. Судя по расслабленному настроению в вертикали и недовольству Президента, опасность такого положения дел понимают далеко не все. Что опрометчиво для будущего страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам нельзя успокаиваться. Мы в этом котле. Нам спокойно жить не дадут. Нас все время будут давить по всем направлениям. А эти «свядомыя» – это враги. Понимаете, это уже враги, если не понимают, что происходит вокруг, и создают тут проблемы. Они все время будут крутить-мутить и подкидывать нам эти вопросы. А потом в нужный момент опять пойдут громить, бомбить, издеваться над людьми. Не хватает дисциплины. Поэтому вам надо взять на контроль в этом плане всех, кто ответственен за исполнительскую дисциплину, мобилизовать все структуры органов власти на наведение дисциплины и порядка в стране. По всем направлениям. И в экономике у нас проблем хватает.

Все больше и больше получаю информации, что те беглые и их родственники тут залегли тихонько, отлежались, сегодня разворачивают бизнесы и прямо говорят о том, что: вот, мы тут сейчас денежек поднакопим, а потом мы тут устроим бучу. А в Украине уже создаются некие не то полки, не то батальоны, это вы прекрасно знаете, для свержения не только власти. Но чтобы перевернуть, оторвать Беларусь и присоединить к блоку НАТО. Опять хотят новую Украину здесь, в Беларуси, создать. Это недопустимо. Я об этом говорю искренне и откровенно. Чтобы знали.