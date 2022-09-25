«Уровень оптимизма в Беларуси выше». Как кризис ударил по моральному состоянию европейцев?

Европейский союз переживает глубочайший социально-экономический и энергетический кризис за последние десятилетия. Кто виноват? И есть ли выход? Обсудим вместе с экспертами в программе «САСС уполномочен заявить».

Надежда Сасс, СТВ:

Вы вспоминали о Беларуси, о Российской Федерации, которые тоже страдают от нынешнего кризиса. Как этот кризис отразится на Беларуси? Ведь значительная часть экономики Беларуси зависит от экспорта.

Александр Шпаковский, политолог:

Только по предварительным подсчетам, ущерб от действия так называемых недружественных стран, включая торгово-экономическую блокаду нашей страны, потому что нам отказано в доступе к портам, наши грузы не пропускают, по самому удобному логистическому маршруту в Клайпедский порт в Литве, где Беларуси принадлежит 30 % терминала, составит 16 миллиардов долларов. Это очень большая сумма. Конечно, в этой ситуации правительство осуществляет все возможные действия по диверсификации экспортных поставок и возмещению вреда при замещении этих партнеров теми государствами, где нас, как выражается Президент, любят и ждут. В первую очередь, конечно, Российская Федерация. Все наши усилия не покроют тех убытков, которые мы понесем в этом году. Но нужно отметить, что правительство справляется с поставленными задачами, чтобы люди минимально ощутили на себе последствия этой санкционной политики.