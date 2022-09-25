«Уровень оптимизма в Беларуси выше». Как кризис ударил по моральному состоянию европейцев?

Европейский союз переживает глубочайший социально-экономический и энергетический кризис за последние десятилетия. Кто виноват? И есть ли выход? Обсудим вместе с экспертами в программе «САСС уполномочен заявить».
Европейский союз переживает глубочайший социально-экономический и энергетический кризис за последние десятилетия. Кто виноват? И есть ли выход? Обсудим вместе с экспертами в программе «САСС уполномочен заявить».
Надежда Сасс, СТВ:
Вы вспоминали о Беларуси, о Российской Федерации, которые тоже страдают от нынешнего кризиса. Как этот кризис отразится на Беларуси? Ведь значительная часть экономики Беларуси зависит от экспорта.
Александр Шпаковский, политолог:
Только по предварительным подсчетам, ущерб от действия так называемых недружественных стран, включая торгово-экономическую блокаду нашей страны, потому что нам отказано в доступе к портам, наши грузы не пропускают, по самому удобному логистическому маршруту в Клайпедский порт в Литве, где Беларуси принадлежит 30 % терминала, составит 16 миллиардов долларов. Это очень большая сумма. Конечно, в этой ситуации правительство осуществляет все возможные действия по диверсификации экспортных поставок и возмещению вреда при замещении этих партнеров теми государствами, где нас, как выражается Президент, любят и ждут. В первую очередь, конечно, Российская Федерация. Все наши усилия не покроют тех убытков, которые мы понесем в этом году. Но нужно отметить, что правительство справляется с поставленными задачами, чтобы люди минимально ощутили на себе последствия этой санкционной политики.
Надежда Сасс:
Я думаю, они уже ощутили. Обратите внимание на нашу графику. Значительно отличается стоимость бензина в ряде европейских государств и в Беларуси. Я думаю, многие белорусы были свидетелями тех огромных очередей на границе с Литвой, Латвией. Потому как европейцы вынуждены приезжать в Беларусь за колбасой и бензином.
Александр Шпаковский:
У нас есть социологические исследования актуальные, которые подтверждают, что уровень оптимизма в Беларуси выше, чем в странах Европейского союза. Более того, если раньше были такие ситуации, когда наши граждане выезжали в Польшу и Литву за приобретением тех или иных товаров народного потребления, сейчас – обратный поток. И люди осознают, что последствия кризиса глобального не являются результатом ошибочных действий нашего правительства.
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