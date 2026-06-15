Новости по тегу #Александр Маркевич

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Создание Совета мира входит в мирный план Трампа по Газе. Как отмечают эксперты, США в данном контексте движутся довольно быстрыми темпами.
Во время пребывания Александра Лукашенко в этой стране запланированы переговоры с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом.
Эксперты продолжают анализировать прошедший на Аляске саммит, акцентируя внимание, что предшествовал ему разговор Дональда Трампа с нашим Президентом.
Экспертное сообщество продолжает обсуждать интервью Александра Лукашенко журналу Time, называя его фундаментальным.
«У нас обучаются в Академии управления представители завода, замруководителей цеха. И это ребята, которые знают, как гайки крутить, как серьезная продукция выпускается».
Отношения лидеров во многом определяют и двустороннюю повестку, потому удивляться скорости развития белорусско-китайских отношений не приходится. Так, часть нашей делегации из Пекина все еще не вернулась в Минск.
Какие вопросы теперь будут решать быстрее? Какие возможности председатели ждали дольше всего? Как положения указа изменят жизнь регионов и страны в целом? Разбирались в ток-шоу «По существу».
«Это не только запрос Президента и требования Президента, но и общественный запрос на то, чтобы государственное управление у нас было эффективным».
«Президент четко подчеркнул, что мы идём по тонкому льду. И действительно, вызовы и угрозы, они настолько динамично развиваются и трансформируются, что в любой момент может проявиться либо одна, либо другая, либо третья».
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