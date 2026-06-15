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Новости по тегу #Александр Маркевич

О Союзном государстве и исторической правде – Анатолий Маркевич в «Рецепте настоящего белоруса»
15 июня 2026 18:02

О Союзном государстве и исторической правде – Анатолий Маркевич в «Рецепте настоящего белоруса»

Трамп в личном обращении к Лукашенко предложил Беларуси стать учредителем Совета мира. Мнения экспертов
19 января 2026 18:05

Трамп в личном обращении к Лукашенко предложил Беларуси стать учредителем Совета мира. Мнения экспертов

Лукашенко находится с рабочим визитом в Омане
30 ноября 2025 10:32

Лукашенко находится с рабочим визитом в Омане

Этим звонком Трамп подчеркнул, что есть возможность возобновления отношений между Беларусью и США во всех сферах – Маркевич
17 августа 2025 07:50

Этим звонком Трамп подчеркнул, что есть возможность возобновления отношений между Беларусью и США во всех сферах – Маркевич

Президент подчеркнул, что Беларусь готова к восстановлению отношений с США и ЕС – Маркевич
10 августа 2025 10:36

Президент подчеркнул, что Беларусь готова к восстановлению отношений с США и ЕС – Маркевич

«Из низов надо выращивать!» Завкафедрой Академии управления ответил, где брать идеологов
23 июня 2025 16:52

«Из низов надо выращивать!» Завкафедрой Академии управления ответил, где брать идеологов

Дьяченко: Беларусь и Китай вместе смотрят в будущее и работают в целях защиты интересов наших народов
05 июня 2025 16:09

Дьяченко: Беларусь и Китай вместе смотрят в будущее и работают в целях защиты интересов наших народов

Новые полномочия местной власти – как изменится жизнь белорусов? Обсудили спикеры ток-шоу
03 марта 2025 19:04

Новые полномочия местной власти – как изменится жизнь белорусов? Обсудили спикеры ток-шоу

Нужно приземлять государственное управление и повышать его эффективность – Александр Маркевич
03 марта 2025 16:57

Нужно приземлять государственное управление и повышать его эффективность – Александр Маркевич

Нужно ли законодательно ограничить информацию, которая может дестабилизировать общество? Мнения
09 сентября 2024 18:04

Нужно ли законодательно ограничить информацию, которая может дестабилизировать общество? Мнения

Александр Лукашенко подписал Указ о присвоении госнаград депутатам и сенаторам
18 марта 2024 16:42

Александр Лукашенко подписал Указ о присвоении госнаград депутатам и сенаторам

Александр Маркевич: история Польши показывает, что они могут увеличивать территорию только путём захвата
11 сентября 2023 19:13

Александр Маркевич: история Польши показывает, что они могут увеличивать территорию только путём захвата