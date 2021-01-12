«У нас есть всё. То, чего нет, мы заработаем». Кому Александр Лукашенко вручил премии «За духовное возрождение»?

Новости Беларуси. 12 января во Дворце Республики состоялась торжественная церемония вручения премии «За духовное возрождение», специальных премий Президента и премии «Белорусский спортивный Олимп», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этой традиции почти четверть века.

В числе награжденных – большая приемная семья из Солигорского района и коллектив детской инфекционной больницы Минска, авторы мемориального комплекса на месте сожженной деревни Ола, творческая бригада, которая работала над восстановлением Туровского креста. Всего десятки человек, чье призвание, как сказал сегодня Президент, – отдавать себя без остатка своей миссии, жить и работать во благо родной страны и народа. Глава государства приветствовал и поздравил каждого почетного номинанта. Корреспондент Алена Сырова следила за церемонией.

Татьяна Баритоль и ее супруг за 16 лет воспитали 11 детей, сегодня в их доме растут 9 ребят и только один родной по крови. Хотя какое это имеет значение, когда не делишь детей на своих и чужих? Среди лауреатов и те, кто укрепляет историческую память. В год 75-летия Победы благодаря этим людям еще одним местом преклонения перед подвигом белорусов стало больше. Был создан и открыт мемориальный комплекс «Ола».

Не забыт и подвиг наших современников, которые самоотверженно спасают жизни маленьких белорусов.

За самаахвярную працу па аказанні медыцынскай дапамогі прэмія ўручаецца галоўнаму ўрачу Сакаловой Марыі Валер’еўне і галоўнай медсястры Васілеўскай Валянціне Мікалаеўне.

Помимо премии за духовное возрождение, сегодня на сцене Дворца Республики награды получают и деятели культуры и искусств. Благодаря этим людям имя нашей страны громко звучит на весь мир, появляются все новые и новые поводы для гордости. Среди награжденных – легендарный дирижер Александр Анисимов, руководители мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».

Особенно приятно констатировать, что в этом году высокой награды удостоен наш коллега, журналист и руководитель телеканала ОНТ Марат Марков.

Особую роль в создании имиджа Беларуси играют наши спортсмены. Каждый год глава государства вручает спецпремию «Белорусский спортивный Олимп».

Сегодня среди лауреатов известный паралимпиец Алексей Талай.

Во времена, когда наша страна переживает сложнейший период в истории, это бесценное человеческое качество. Обладающий им устоит под любым натиском.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не дай бог нам в пылу этого безумия, всемирного безумия, потерять то, что никогда больше не вернем. Потерять безвозвратно, угробить собственными руками то, что сделали за последнюю четверть века. Мы же с вами это сделали. Нельзя это потерять. Читайте, думайте, анализируйте и только потом делайте выводы. Мы же о себе говорим, что мы мудрые, талантливые, ну так давайте будем мудрыми.

Глядя на людей, которые смогли сделать что-то стоящее и, безусловно, оставить след в истории, волей-неволей задумаешься: а что сделал я? Президент просит белорусов не торопиться.

Александр Лукашенко:

Прежде чем сделать выводы, не торопитесь. От нашего слова очень многое зависит. Не торопитесь, чтобы потом не было больно и позорно существовать и жить в этом обществе, которое мы с вами построили. Мы должны достойно пройти этот путь и сберечь нашу страну для будущих поколений. 85 лет прожил Владыка Филарет. Казалось бы, немало. Но я вспоминаю первые наши встречи – это миг. А в истории это вообще ничего, даже не миг. Жизнь очень короткая – берегите друг друга, показывайте пример своим детям, как надо жить, чтобы им в жизни было немножко легче. Счастья вам, здоровья, живите дружно, не ссорьтесь. У нас есть всё. То, чего нет, мы заработаем. Мы в состоянии это сделать и мы обязательно сделаем. Успехов вам!

Вот так просто о главном и важном для всех, кто считает себя белорусом. Александр Лукашенко отчасти повторил слова митрополита Филарета, который говорил: «Спешите делать добро».