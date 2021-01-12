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«У нас есть всё. То, чего нет, мы заработаем». Кому Александр Лукашенко вручил премии «За духовное возрождение»?

12 января 2021 19:28
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Новости Беларуси. 12 января во Дворце Республики состоялась торжественная церемония вручения премии «За духовное возрождение», специальных премий Президента и премии «Белорусский спортивный Олимп», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этой традиции почти четверть века.

«У нас есть всё. То, чего нет, мы заработаем». Кому Александр Лукашенко вручил премии «За духовное возрождение»?-1

В числе награжденных – большая приемная семья из Солигорского района и коллектив детской инфекционной больницы Минска, авторы мемориального комплекса на месте сожженной деревни Ола, творческая бригада, которая работала над восстановлением Туровского креста.

Всего десятки человек, чье призвание, как сказал сегодня Президент, – отдавать себя без остатка своей миссии, жить и работать во благо родной страны и народа. Глава государства приветствовал и поздравил каждого почетного номинанта.

Корреспондент Алена Сырова следила за церемонией.

«У нас есть всё. То, чего нет, мы заработаем». Кому Александр Лукашенко вручил премии «За духовное возрождение»?-4

Алена Сырова, корреспондент:
Так повелось, что новогодние и рождественские дни в Беларуси время высоких наград. Среди россыпи медалей, орденов и благодарностей особое место занимает та награда, которую дают не просто за достижения за предыдущие 12 месяцев, а за дело, вернее, служение всей жизни. Премия «За духовное возрождение» – пожалуй, самая человечная, самая белорусская и самая благородная из всех.

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Лауреат премии «За духовное возрождение» Татьяна Баритоль: «Это награда о добре, даже о милосердии»

На пути к общей цели не бывает маленьких поступков, каждый так или иначе вносит свою лепту. Но все, конечно, начинается с семьи.

«У нас есть всё. То, чего нет, мы заработаем». Кому Александр Лукашенко вручил премии «За духовное возрождение»?-7

Татьяна Баритоль и ее супруг за 16 лет воспитали 11 детей, сегодня в их доме растут 9 ребят и только один родной по крови. Хотя какое это имеет значение, когда не делишь детей на своих и чужих?

Среди лауреатов и те, кто укрепляет историческую память. В год 75-летия Победы благодаря этим людям еще одним местом преклонения перед подвигом белорусов стало больше. Был создан и открыт мемориальный комплекс «Ола».

«У нас есть всё. То, чего нет, мы заработаем». Кому Александр Лукашенко вручил премии «За духовное возрождение»?-10

Не забыт и подвиг наших современников, которые самоотверженно спасают жизни маленьких белорусов.

«У нас есть всё. То, чего нет, мы заработаем». Кому Александр Лукашенко вручил премии «За духовное возрождение»?-13

За самаахвярную працу па аказанні медыцынскай дапамогі прэмія ўручаецца галоўнаму ўрачу Сакаловой Марыі Валереўне і галоўнай медсястры Васілеўскай Валянціне Мікалаеўне.

«У нас есть всё. То, чего нет, мы заработаем». Кому Александр Лукашенко вручил премии «За духовное возрождение»?-16

Помимо премии за духовное возрождение, сегодня на сцене Дворца Республики награды получают и деятели культуры и искусств. Благодаря этим людям имя нашей страны громко звучит на весь мир, появляются все новые и новые поводы для гордости. Среди награжденных – легендарный дирижер Александр Анисимов, руководители мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».

«У нас есть всё. То, чего нет, мы заработаем». Кому Александр Лукашенко вручил премии «За духовное возрождение»?-19

Особенно приятно констатировать, что в этом году высокой награды удостоен наш коллега, журналист и руководитель телеканала ОНТ Марат Марков.

«У нас есть всё. То, чего нет, мы заработаем». Кому Александр Лукашенко вручил премии «За духовное возрождение»?-22

Особую роль в создании имиджа Беларуси играют наши спортсмены. Каждый год глава государства вручает спецпремию «Белорусский спортивный Олимп».

«У нас есть всё. То, чего нет, мы заработаем». Кому Александр Лукашенко вручил премии «За духовное возрождение»?-25

Сегодня среди лауреатов известный паралимпиец Алексей Талай.

«У нас есть всё. То, чего нет, мы заработаем». Кому Александр Лукашенко вручил премии «За духовное возрождение»?-28

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Сегодня на сцену за заслуженными наградами поднимались те, кто каждый день своим трудом, не всегда это осознавая, проявляет настоящий патриотизм.

«У нас есть всё. То, чего нет, мы заработаем». Кому Александр Лукашенко вручил премии «За духовное возрождение»?-31

Во времена, когда наша страна переживает сложнейший период в истории, это бесценное человеческое качество. Обладающий им устоит под любым натиском.

«У нас есть всё. То, чего нет, мы заработаем». Кому Александр Лукашенко вручил премии «За духовное возрождение»?-34

«У нас есть всё. То, чего нет, мы заработаем». Кому Александр Лукашенко вручил премии «За духовное возрождение»?-36

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не дай бог нам в пылу этого безумия, всемирного безумия, потерять то, что никогда больше не вернем. Потерять безвозвратно, угробить собственными руками то, что сделали за последнюю четверть века. Мы же с вами это сделали. Нельзя это потерять.

Читайте, думайте, анализируйте и только потом делайте выводы. Мы же о себе говорим, что мы мудрые, талантливые, ну так давайте будем мудрыми.

«У нас есть всё. То, чего нет, мы заработаем». Кому Александр Лукашенко вручил премии «За духовное возрождение»?-39

Глядя на людей, которые смогли сделать что-то стоящее и, безусловно, оставить след в истории, волей-неволей задумаешься: а что сделал я? Президент просит белорусов не торопиться.

«У нас есть всё. То, чего нет, мы заработаем». Кому Александр Лукашенко вручил премии «За духовное возрождение»?-42

Александр Лукашенко:
Прежде чем сделать выводы, не торопитесь. От нашего слова очень многое зависит. Не торопитесь, чтобы потом не было больно и позорно существовать и жить в этом обществе, которое мы с вами построили. Мы должны достойно пройти этот путь и сберечь нашу страну для будущих поколений.

85 лет прожил Владыка Филарет. Казалось бы, немало. Но я вспоминаю первые наши встречи – это миг. А в истории это вообще ничего, даже не миг. Жизнь очень короткая – берегите друг друга, показывайте пример своим детям, как надо жить, чтобы им в жизни было немножко легче. Счастья вам, здоровья, живите дружно, не ссорьтесь. У нас есть всё. То, чего нет, мы заработаем. Мы в состоянии это сделать и мы обязательно сделаем. Успехов вам!

«У нас есть всё. То, чего нет, мы заработаем». Кому Александр Лукашенко вручил премии «За духовное возрождение»?-45

Вот так просто о главном и важном для всех, кто считает себя белорусом. Александр Лукашенко отчасти повторил слова митрополита Филарета, который говорил: «Спешите делать добро».

«У нас есть всё. То, чего нет, мы заработаем». Кому Александр Лукашенко вручил премии «За духовное возрождение»?-48

Эта фраза лучше всего отражает и его собственный жизненный путь, и путь каждого, кто сегодня поднялся на сцену Дворца Республики, вдохновив своим примером других жить по принципам духовности, замечая вокруг только светлое, и в каждый поступок вкладывать душу и сердце.

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