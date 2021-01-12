В деревнях соблюдать санитарные нормы порой сложнее. Сельские школы Брестской области получили запасы средств защиты

Новости Беларуси. Антиковидная помощь для сельских школ. Полезные посылки от благотворителей получили в учреждениях образования Пинского и Березовского районов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Антисептики, маски, перчатки, дезсредства – запас рассчитан на полгода. В небольших деревнях и поселках соблюдать санитарные нормы порой сложнее. Почему? Знает Кристина Протосовицкая.

Школьные зимние каникулы для молодого учителя Екатерины Попко совпали с карантином. Накануне Нового года у девушки поднялась высокая температура и стало трудно дышать. Ковидный 2020-й она провожала уже не с шампанским, а с сиропом от кашля. Девушка только вышла из больничного. На работу ездит из города.

Екатерина Попко, учитель Здитовской средней школы:

У нас протираются клавиатуры, мышки каждый день. Все дезинфицируется. Спасибо нашим работникам.

Здитовская школа считается юной. Ей всего 11 лет. Педагогический коллектив – 25 человек. Из них значительная часть ездит на работу из райцентра, что в 6 километрах. К тому же многие родители из-за близости отказываются от городских переполненных школ в Березе в пользу сельской.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

В Здитовской средней школе учатся 186 детей. Каждое утро их доставляют на автобусе из двух соседних сел. В маршрутном листе десяток деревень в радиусе 20 километров. Такой желтый автобус каждое утро ждут в каждой из них.

Такая территориальная разрозненность и близость к крупному городу – дополнительные факторы риска. Первую волну коронавируса школа мужественно отстояла на ноль случаев заражения. COVID пришел в октябре. Тогда на карантин отправили целый класс. Сейчас случаи единичны. По словам директора, секрет в тщательном подходе: санобработка кабинетов, ручек и поручней после каждого урока, санитайзеры для детей и учителей.

Светлана Шумович, директор Здитовской средней школы:

Мне приходится посещать городскую школу, и я сравниваю с сельской школой. Работают все одинаково. У нас в районе по крайней мере все в одинаковом режиме.

В школе отказались от кабинетной системы в пользу классной, когда занятия проходят в одном помещении. У старшеклассников во многом помогают профили: на таких уроках за партами до 10 человек. Десятиклассник Дима Сафаров сам из Здитово, где живет 800 человек. Сам переболел месяц назад, но, говорит, это не повод расслабляться.

Дмитрий Сафаров, ученик Здитовской средней школы:

Можно было бы в крупные города съездить просто даже на елку новогоднюю или куда-нибудь, а сейчас нельзя. Осторожно все, чтобы не заразить родителей или кого-нибудь из другой семьи.

Противостоять вирусу помогает белорусский бизнес. 2020 год показал: победить можно, только когда мы вместе. На вооружение – самое необходимое: антисептики, маски, перчатки, дезсредства, а также санковрики и дозаторы. Запас рассчитан до 8 месяцев.