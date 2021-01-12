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В деревнях соблюдать санитарные нормы порой сложнее. Сельские школы Брестской области получили запасы средств защиты

12 января 2021 19:25
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Новости Беларуси. Антиковидная помощь для сельских школ. Полезные посылки от благотворителей получили в учреждениях образования Пинского и Березовского районов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Антисептики, маски, перчатки, дезсредства – запас рассчитан на полгода. В небольших деревнях и поселках соблюдать санитарные нормы порой сложнее.

Почему? Знает Кристина Протосовицкая.

В деревнях соблюдать санитарные нормы порой сложнее. Сельские школы Брестской области получили запасы средств защиты-1

Школьные зимние каникулы для молодого учителя Екатерины Попко совпали с карантином. Накануне Нового года у девушки поднялась высокая температура и стало трудно дышать. Ковидный 2020-й она провожала уже не с шампанским, а с сиропом от кашля.

Девушка только вышла из больничного. На работу ездит из города.

В деревнях соблюдать санитарные нормы порой сложнее. Сельские школы Брестской области получили запасы средств защиты-4

Екатерина Попко, учитель Здитовской средней школы:
У нас протираются клавиатуры, мышки каждый день. Все дезинфицируется. Спасибо нашим работникам.

В деревнях соблюдать санитарные нормы порой сложнее. Сельские школы Брестской области получили запасы средств защиты-7

Здитовская школа считается юной. Ей всего 11 лет. Педагогический коллектив – 25 человек. Из них значительная часть ездит на работу из райцентра, что в 6 километрах. К тому же многие родители из-за близости отказываются от городских переполненных школ в Березе в пользу сельской.

В деревнях соблюдать санитарные нормы порой сложнее. Сельские школы Брестской области получили запасы средств защиты-10

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
В Здитовской средней школе учатся 186 детей. Каждое утро их доставляют на автобусе из двух соседних сел. В маршрутном листе десяток деревень в радиусе 20 километров. Такой желтый автобус каждое утро ждут в каждой из них.

В деревнях соблюдать санитарные нормы порой сложнее. Сельские школы Брестской области получили запасы средств защиты-13

Такая территориальная разрозненность и близость к крупному городу – дополнительные факторы риска. Первую волну коронавируса школа мужественно отстояла на ноль случаев заражения. COVID пришел в октябре. Тогда на карантин отправили целый класс. Сейчас случаи единичны. По словам директора, секрет в тщательном подходе: санобработка кабинетов, ручек и поручней после каждого урока, санитайзеры для детей и учителей.

В деревнях соблюдать санитарные нормы порой сложнее. Сельские школы Брестской области получили запасы средств защиты-16

Светлана Шумович, директор Здитовской средней школы:
Мне приходится посещать городскую школу, и я сравниваю с сельской школой. Работают все одинаково. У нас в районе по крайней мере все в одинаковом режиме.

В деревнях соблюдать санитарные нормы порой сложнее. Сельские школы Брестской области получили запасы средств защиты-19

В школе отказались от кабинетной системы в пользу классной, когда занятия проходят в одном помещении. У старшеклассников во многом помогают профили: на таких уроках за партами до 10 человек.

Десятиклассник Дима Сафаров сам из Здитово, где живет 800 человек. Сам переболел месяц назад, но, говорит, это не повод расслабляться.

В деревнях соблюдать санитарные нормы порой сложнее. Сельские школы Брестской области получили запасы средств защиты-22

Дмитрий Сафаров, ученик Здитовской средней школы:
Можно было бы в крупные города съездить просто даже на елку новогоднюю или куда-нибудь, а сейчас нельзя. Осторожно все, чтобы не заразить родителей или кого-нибудь из другой семьи.

В деревнях соблюдать санитарные нормы порой сложнее. Сельские школы Брестской области получили запасы средств защиты-25

Противостоять вирусу помогает белорусский бизнес. 2020 год показал: победить можно, только когда мы вместе. На вооружение – самое необходимое: антисептики, маски, перчатки, дезсредства, а также санковрики и дозаторы. Запас рассчитан до 8 месяцев.

В деревнях соблюдать санитарные нормы порой сложнее. Сельские школы Брестской области получили запасы средств защиты-28

Ирина Чирун, представитель спонсоров:
Это очень важно оказать адресную помощь тому, кому она нужна прежде всего. Причем это могут быть как добрые дела большого республиканского масштаба, так и энергия этих добрых дел в небольших городах, поселках и деревнях. Они от этого не менее важные.

Аналогичный комплект получили в школе в поселке Логишин Пинского района. Карта адресов помощи будет дополняться.

# Коронавирус # общество # Кристина Протосовицкая # Екатерина Попко # Светлана Шумович # Дмитрий Сафаров # Ирина Чирун # Фотофакт

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