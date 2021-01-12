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Две самые известные белорусские реликвии. Как выглядят и кто воссоздавал Туровский крест и крест Евфросинии Полоцкой

12 января 2021 18:39
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Новости Беларуси. Две самые известные белорусские реликвии, две некогда утраченные святыни нашей земли и теперь уже обе воссозданные потомками – крест Евфросинии Полоцкой в 1997 году вышел из-под станка Олега Ермоловича, а спустя два десятилетия этот же ювелир из кипариса, золота, изумрудов, лазуритов и гранатов воссоздал Туровский крест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Две самые известные белорусские реликвии. Как выглядят и кто воссоздавал Туровский крест и крест Евфросинии Полоцкой-1

12 января во Дворце Республики состоялась торжественная церемония вручения премии «За духовное возрождение», специальных премий Президента и премии «Белорусский спортивный Олимп».

Две самые известные белорусские реликвии. Как выглядят и кто воссоздавал Туровский крест и крест Евфросинии Полоцкой-4

Олег Ермолович, ювелир:
Золото для современного человека – это прежде всего дорогой металл. Для человека X, XI, XII веков, для людей древних золото – это прежде всего была жертва Господу. Одновременно это был символ света, символ сияющего нетленного света. Поэтому во многие предметы, которые изготавливались из серебра или из золота, в них вкладывался смысл духовный.

Две самые известные белорусские реликвии. Как выглядят и кто воссоздавал Туровский крест и крест Евфросинии Полоцкой-7

Две самые известные белорусские реликвии. Как выглядят и кто воссоздавал Туровский крест и крест Евфросинии Полоцкой-9

Каждая деталь – и камни, и орнамент – наполнены смыслом. Кроме апостолов, на святыне изображены лики Кирилла Туровского, благоверного князя Андрея Боголюбского и священномученицы Варвары.

Две самые известные белорусские реликвии. Как выглядят и кто воссоздавал Туровский крест и крест Евфросинии Полоцкой-12

И если вернуть оригиналы утраченных реликвий народу через столетия невозможно, то воссоздать, не потеряв смысл, все же удалось.

Две самые известные белорусские реликвии. Как выглядят и кто воссоздавал Туровский крест и крест Евфросинии Полоцкой-15

Крест Евфросинии Полоцкой и Туровский крест отныне оба оберегают нашу землю, а сегодня – символично – вместе на сцене Дворца Республики.

Две самые известные белорусские реликвии. Как выглядят и кто воссоздавал Туровский крест и крест Евфросинии Полоцкой-18

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я з асаблівым пачуццём гонару і падзякі ўручаю прэмію аўтарам узноўленнай нацыянальная святыні.

Две самые известные белорусские реликвии. Как выглядят и кто воссоздавал Туровский крест и крест Евфросинии Полоцкой-21

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