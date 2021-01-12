Ему удалось практически невозможное. Вот так жил митрополит Филарет

Новости Беларуси. Уход митрополита Филарета стал большой утратой для всего православного мира. Владыка был одним из самых любимых в народе православных иерархов и видным общественным деятелем. Он удостоен высокого звания «Герой Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очень теплые отношения связывали и с Президентом. Глава государства каждый год поздравлял митрополита с днем рождения, иногда и лично. Они часто говорили о мирском и духовном. Вот некоторые факты из биографии иерарха.

Митрополит Филарет. В миру Кирилл Варфоломеевич Вахромеев. Родился 21 марта 1935 года в Москве. Выходец из дворянского рода. Дед Экзарха в XIX веке занимался реставрацией церквей. Возможно, это и стало основой огромной веры и любви к людям.

Отец – прекрасный музыкант, преподавал в Гнесинке, составил учебник церковного пения для духовных школ. Мать – тоже учитель нотной грамоты. Сестра пошла по стопам родителей. Владыка Филарет тоже мог стать музыкантом, получил прекрасное образование, играл на виолончели, но по настоянию крестной поступил в Московскую семинарию.

Родитель мой принимал участие в моем образовании музыкальном и воспитании, он был первым моим учителем. А потом сам почувствовал, что пусть будет кто-то учителем, а не он.

Продолжил образование в духовной академии. Уже на втором курсе принял монашеский постриг с именем Филарет – в честь святого, известного как Милостивый. Ректор духовной академии, глава епархии. В 1965 году посвящен в епископы Русской православной церкви. В 1978-м возглавил минскую кафедру.

Период начала служения не из легких: тогда еще в советской Беларуси – расцвет атеизма. Владыке Филарету удалось практически невозможное. Впервые зазвонили колокола в Минске и других городах.

Новейшая история. 1990-е – возрождение духовной жизни Беларуси, сотрудничество церкви и государства. Встречи Президента и митрополита стали знаковыми во время закладки храмов, на праздничных богослужениях, за столом переговоров. Развивал межконфессиональный диалог. О Владыке Филарете знают во всем мире по его делам. При нем в Беларуси были возрождены все исторически существовавшие епархии. За годы служения церкви и Беларуси Владыка Филарет увеличил количество храмов в пять раз.

Освящен новый храм, храм Божий, в который будут притекать люди со своими скорбями, радостями, в котором будут многие теперь поколения приобщаться к святой вере.

Возобновили деятельность монастыри, были восстановлены многие святыни, в том числе и крест преподобной Евфросинии Полоцкой. С его благословения начал функционировать Дом милосердия, основана первая в Беларуси православная духовная академия. Вошел в историю и тем, что будучи претендентом на патриарший престол, взял самоотвод. Владыка более 20 лет возглавлял Белорусскую православную церковь. После достижения 75-летия вышел на пенсию. Александр Лукашенко: быць годнымі нашчадкамі нашага Філарэта і іншых вялікіх дзеячаў – наша агульная мэта

Просветительская деятельность почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси Филарета, его большой личный вклад в духовное возрождение белорусского и российского народов отмечены высокими государственными наградами. Первый священнослужитель, который стал Героем суверенной Беларуси. Беларусь всегда считал своей родиной, а белорусов – самым душевным народом.