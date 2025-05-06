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Новости по тегу #Алексей Талай

Из Минска в Москву отправили народный памятник для Поклонной горы
06 мая 2025 07:11

Из Минска в Москву отправили народный памятник для Поклонной горы

Монеты от семьи Владимира Путина переданы для создания всенародного памятника
02 апреля 2025 08:47

Монеты от семьи Владимира Путина переданы для создания всенародного памятника

Сотрудники «Минскхлебпрома» присоединились к акции по сбору монет на памятник героям ВОВ
24 марта 2025 16:58

Сотрудники «Минскхлебпрома» присоединились к акции по сбору монет на памятник героям ВОВ

Прокуратура Минска передала фонду Талая гуманитарный груз для детей Донбасса
19 марта 2025 06:34

Прокуратура Минска передала фонду Талая гуманитарный груз для детей Донбасса

В Национальной библиотеке установили колбу для сбора монет на установку памятника героям ВОВ
18 марта 2025 18:35

В Национальной библиотеке установили колбу для сбора монет на установку памятника героям ВОВ

«Белая Русь»‎ и благотворительный фонд Алексея Талая подписали соглашение о сотрудничестве
13 марта 2025 07:32

«Белая Русь»‎ и благотворительный фонд Алексея Талая подписали соглашение о сотрудничестве

В Национальном аэропорту Минск установили колбу для сбора монет на памятник героям ВОВ
12 марта 2025 17:24

В Национальном аэропорту Минск установили колбу для сбора монет на памятник героям ВОВ

Жители Островца передали фонду Талая монеты для народного памятника героям ВОВ в Москве
12 марта 2025 06:03

Жители Островца передали фонду Талая монеты для народного памятника героям ВОВ в Москве

Минские гимназисты передали фонду Талая монеты для народного памятника героям ВОВ в Москве
10 марта 2025 17:48

Минские гимназисты передали фонду Талая монеты для народного памятника героям ВОВ в Москве

БЖД подключается к акции «Живая память благодарных поколений»
04 марта 2025 18:11

БЖД подключается к акции «Живая память благодарных поколений»

От Калининградской области до Камчатки! Свыше миллиона монет пожертвовано на памятник героям ВОВ
24 февраля 2025 10:36

От Калининградской области до Камчатки! Свыше миллиона монет пожертвовано на памятник героям ВОВ

Более тонны монет передали в Музей Победы в Москве на создание памятника героям ВОВ
24 февраля 2025 08:28

Более тонны монет передали в Музей Победы в Москве на создание памятника героям ВОВ