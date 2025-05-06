Новости по тегу #Алексей Талай

Этот памятный знак – финальный этап многолетнего проекта благотворительного фонда Алексея Талая. Патриотическую инициативу поддержали в каждом регионе нашей страны. Для создания бронзового ансамбля удалось собрать миллионы монет.
Накануне монеты времен СССР от Президента России и его семьи общественному деятелю Алексею Талаю передал заместитель руководителя Администрации Президента Дмитрий Песков. Символично, что передача состоялась в преддверии Дня единения народов Беларуси и России.
Они принесли с собой копейки и рубли советского образца. Эти монеты станут основой для памятника, символизирующего ценности, которые нельзя купить ни за какие деньги: память и уважение к подвигам предков.
На Донбасс отправились уже десятки гуманитарных грузов, тысячи детей смогли отдохнуть в нашей стране. Мы остаемся верны принципам добрососедства.
Теперь все посетители белорусского «алмаза знаний» смогут внести свой вклад в сохранение исторической правды – принять участие в масштабном проекте «Живая память благодарных поколений».
Документ предусматривает сотрудничество по многим направлениям. Речь идет о совместном проведении патриотического воспитания молодежи, реализации гуманитарных инициатив. В рамках отдельных проектов благотворительный фонд и «Белая Русь» уже работали вместе, помогали жителям российских регионов.
Мемориал установят на Поклонной горе в Москве к 80-й годовщине Великой Победы.
Сотрудники станции передали спикеру сертификат на пять тысяч рублей, предварительно закупив для Донбасса, Курской и Белгородской областей перевязочные материалы на эту сумму.
Свою лепту вносят жители СНГ, Евросоюза и даже США.
На железнодорожном вокзале в столице разместили колбу для сбора монет.
Более тонны монет передали в российский Музей Победы на создание памятника «Живая память благодарных поколений».
В проекте поучаствовали свыше 50 регионов России. Колбы были установлены в знаковых местах. Зародившуюся на белорусской земле инициативу россияне масштабно поддержали.
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