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Объединяя культурные и духовные ценности. Грызлов посетил концерт ко Дню России в Минске

09 июня 2023 18:39
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Наши ближайшие соседи и партнеры по многим интеграционным объединениям вскоре отметят главный государственный праздник. День России развернется от Камчатки до Калининграда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объединяя культурные и духовные ценности. Грызлов посетил концерт ко Дню России в Минске-1

Сложные обстоятельства позволили Беларуси и России сплотиться как никогда прежде. В это непростое время наши страны объединили усилия и успешно противостоят не только санкциям. В условиях внешнего давления взаимный товарооборот увеличили почти на 15 % по итогам 2022 года. Стороны сотрудничают в самых разных сферах: от энергетики до промышленности. Более 50 договоров заключено в сфере военного сотрудничества. Кроме того, страны реализуют 28 союзных программ. Крупнейшим экспортным рынком наших товаров является именно Россия. Друг для друга мы не просто надежные партнеры, а поистине братские народы.

Объединяя культурные и духовные ценности. Грызлов посетил концерт ко Дню России в Минске-4

Борис Грызлов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:
Все, что происходит сейчас в строительстве Союзного государства, – это очень важная веха. Это то, что мы объединяем свои экономические ресурсы, культурные, духовные наши ценности. И концерт – это как раз показатель того, что духовная и культурная общность у нас присутствует.

# Союзное государство # общество # Борис Грызлов # Фотофакт

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