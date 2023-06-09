Объединяя культурные и духовные ценности. Грызлов посетил концерт ко Дню России в Минске

Наши ближайшие соседи и партнеры по многим интеграционным объединениям вскоре отметят главный государственный праздник. День России развернется от Камчатки до Калининграда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сложные обстоятельства позволили Беларуси и России сплотиться как никогда прежде. В это непростое время наши страны объединили усилия и успешно противостоят не только санкциям. В условиях внешнего давления взаимный товарооборот увеличили почти на 15 % по итогам 2022 года. Стороны сотрудничают в самых разных сферах: от энергетики до промышленности. Более 50 договоров заключено в сфере военного сотрудничества. Кроме того, страны реализуют 28 союзных программ. Крупнейшим экспортным рынком наших товаров является именно Россия. Друг для друга мы не просто надежные партнеры, а поистине братские народы.