Александр Лукашенко: «Мы готовы разговаривать с любыми честными людьми, в том числе с оппозицией. Но не с предателями»

Беларусь – страна с красивой душой, богатая на талантливых людей. И мы не раз доказывали: здесь лучшее место на Земле для воплощения самых амбициозных проектов. Но всегда найдутся те, кому это не нравится.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Очень жаль, что есть среди нас и такие. Но я хочу сказать, коль уж этот на слуху вопрос. Что касается чемпионата мира по хоккею, который мы выиграли в честной борьбе, мы боролись честно за право проведения этого чемпионата. Я заявил «международникам», что мы готовы организовать его хоть завтра. Но для этого еще немало предстоит сделать. И, к сожалению, придется доказывать, что мы люди и мы зовемся людьми, и у нас есть своя страна. Но мы готовы разговаривать с любыми честными людьми, в том числе с оппозицией. Но не с предателями. Мы готовы вести диалог с любой оппозицией (вы это видели и знаете) по любым вопросам, начиная от конституционных изменений и заканчивая будущим нашей Беларуси. Но ни перед кем мы на колени не встанем.

Мы встали с этих колен и будем твердо стоять на своих ногах. Поэтому хочу предупредить на этом примере всех, кто еще тешится надеждой перевернуть страну: ничего из этого не получится.