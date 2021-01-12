Александр Лукашенко: выдержат они давление – мы проведём красивый спортивный праздник в нашей стране. Можем и без Латвии

Новости Беларуси. 12 января во Дворце Республики состоялась торжественная церемония вручения премии «За духовное возрождение», специальных премий Президента и премии «Белорусский спортивный Олимп», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этой традиции почти четверть века.
Александр Лукашенко: «Мы готовы разговаривать с любыми честными людьми, в том числе с оппозицией. Но не с предателями»
Беларусь – страна с красивой душой, богатая на талантливых людей. И мы не раз доказывали: здесь лучшее место на Земле для воплощения самых амбициозных проектов. Но всегда найдутся те, кому это не нравится.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы в переговорах с Рене Фазелем пришли к одному: что мир спорт должен объединять, а не разъединять. Выдержат они давление со стороны своих же политиков – мы проведем красивый спортивный праздник в нашей стране. Можем и без Латвии, если они этого не хотят.