Алексей Талай: сегодня я получу награду, для меня большего, наверное, и не надо

Виктория Ходосок, корреспондент: Разные профессии и разные премии. По традиции сегодня будут чествовать и лауреатов «Белорусского спортивного Олимпа». На сцену поднимется и известный паралимпиец Алексей Талай. Историю его сложной судьбы знают многие. Но и многим нужно поучиться оптимизму и уверенности спортсмена. Сегодня он ко всему еще успешный бизнесмен и многодетный отец.

Алексей Талай, член национальной команды Беларуси по инваспорту:

Очень вдохновлен. Неожиданно. Счастье просто в душе поднимает на самые большие высоты. Вся моя семья счастлива, мы все сегодня здесь ожидаем встречи с главой государства. Знаете, это, возможно, как итог такой моей жизни и, конечно же, общественной моей деятельности – и на спортивном поприще, и по популяризации здорового образа жизни. Но вот я вчера рассуждал и подумал: ведь на самом деле наш Президент – он мотивирует. Я вспомнил тот момент, когда я его впервые увидел в Орше, когда он приехал спасать наши предприятия (одно из). И сегодня я буду стоять перед ним, я получу награду. Я счастлив. Для меня большего, наверное, и не надо.