Александр Лукашенко: быць годнымі нашчадкамі нашага Філарэта і іншых вялікіх дзеячаў – наша агульная мэта

Новости Беларуси. 12 января во Дворце Республики состоялась торжественная церемония вручения премии «За духовное возрождение», специальных премий Президента и премии «Белорусский спортивный Олимп», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этой традиции почти четверть века.

Премию «За духовное возрождение» учредили в 1997 году, с тех пор глава государства и глава Белорусской православной церкви вручали ее тем, кто превыше личных амбиций и обстоятельств ставят милосердие и добро.

У истоков этой красивой традиции и еще в течение 16 лет после рядом с Александром Лукашенко плечом к плечу стоял митрополит Филарет. Вклад этого человека в духовное возрождение Беларуси, которое сам Патриарший экзарх называл долгим и многогранным процессом, переоценить сложно.