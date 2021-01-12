Александр Лукашенко: быць годнымі нашчадкамі нашага Філарэта і іншых вялікіх дзеячаў – наша агульная мэта
Новости Беларуси. 12 января во Дворце Республики состоялась торжественная церемония вручения премии «За духовное возрождение», специальных премий Президента и премии «Белорусский спортивный Олимп», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этой традиции почти четверть века.
Премию «За духовное возрождение» учредили в 1997 году, с тех пор глава государства и глава Белорусской православной церкви вручали ее тем, кто превыше личных амбиций и обстоятельств ставят милосердие и добро.
У истоков этой красивой традиции и еще в течение 16 лет после рядом с Александром Лукашенко плечом к плечу стоял митрополит Филарет. Вклад этого человека в духовное возрождение Беларуси, которое сам Патриарший экзарх называл долгим и многогранным процессом, переоценить сложно.
Впрочем, также непросто сегодня, когда Филарета не стало, отыскать слова, способные описать горечь утраты.
Торжественную церемонию начали с минуты молчания.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Дзякую! Калі ласка! Быць годнымі нашчадкамі нашага Філарэта і іншых вялікіх дзеячаў тысячагадовай гісторый роднай зямлі, захаваць сувязь часоў і эпох, якая стане апорай для новых пакаленняў – наша агульная мэта.
На пути к этой цели не бывает маленьких поступков, каждый так или иначе вносит свою лепту.
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