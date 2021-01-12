Лауреат премии «За духовное возрождение» Татьяна Баритоль: «Это награда о добре, даже о милосердии»

Новости Беларуси. 12 января в Минске вручат премию «За духовное возрождение», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их присудил Президент Беларуси еще накануне рождественских праздников. Этой традиции почти четверть века.

Виктория Ходосок, корреспондент:

Во Дворце Республики сегодня прозвучат несколько десятков фамилий – лауреатов сразу трех премий Президента: «За духовное возрождение», спецпремии деятелям культуры и искусства, а также «Белорусский спортивный Олимп». Наград удостоены медики, архитекторы, священники, спортсмены. Труд всех этих людей просто не мог остаться незамеченным.

Алексей Талай: сегодня я получу награду. Для меня большего, наверное, и не надо

Тем, о ком расскажу дальше и кого сегодня тоже пригласили на это торжественное мероприятие для вручения престижной премии «За духовное возрождение», хочется сказать отдельное огромное спасибо. Это люди с большим человеческим сердцем и безграничной душой. Родители-воспитатели детского дома семейного типа – семья Баритоль. Стать мамой и папой для приемных детей – шаг ответственный и непростой. Согласитесь, не каждый на такое решится.