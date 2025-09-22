Туризм в Беларуси – какие есть проблемы и что изменится с 1 января 2026-го? Обсудили эксперты

Туризм в Беларуси получил новый импульс к развитию. Президент 10 сентября подписал указ, по которому отечественная индустрия отдыха стала отдельной сферой государственной политики. Как новые правила повлияют на развитие отрасли? И как Беларусь уже сегодня создает свой уникальный туристический образ? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты разбирались в тонкостях туриндустрии. Образцы! Где в Беларуси отдыхается лучше всего?

Кирилл Казаков, СТВ:

Топ заказов номер один? Алена Сырова, СТВ:

Где вашим туристам, вот они уезжают туда и говорят, что все идеально? Людмила Воронкова, руководитель туристической компании:

Мне кажется, что это только какие-то санатории Беларуси. У меня мама сейчас отдыхает в «Радоне». Есть с ней женщина в комнате, у которой инвалидность второй группы, и она отдыхает две недели абсолютно бесплатно. Это очень хороший санаторий. Да, цена очень высокая, но сервис, питание, мы разговариваем каждый день, у меня туда ездит также и свекровь со свекром каждый год, потому что это очень хороший санаторий для суставов. То есть мне кажется, что если говорить, что суперкачественно и хорошо, то я бы назвала просто какие-то отдельные санатории, не все, где персонал (я слышу отзывы) просто каждого своего посетителя, клиента любит. Из Минска в Гомельскую область! Что посмотреть? Топ-3

Кирилл Казаков:

Назовите мне три места в Гомельской области, в которые минчанин может поехать и потратить деньги. Павел Старосветский, начальник управления спорта и туризма Гомельского облисполкома:

Мы берем в разном направлении. Если он охотник, он приезжает в Гомельскую область и в Нацпарк «Припятский». Если у него сегодня есть интерес к истории, он приезжает в Дворцово-парковый ансамбль. Если у него есть интерес, говорили об этом сегодня, патриотический туризм, это сегодня у нас целый спектр, о котором снят 12-минутный фильм, он уже транслируется. Чего не хватает Нарочи? Предложили оригинальную идею

Дмитрий Морозов, директор Национального агентства по туризму:

Я хотел бы обозначить, что инфраструктуру все-таки не стоит списывать, что только в кадрах вопрос – это очень плотно связано. Алена Сырова:

Это понятно, но мы когда говорим о тех местах, где действительно какой-то создан базовый минимум, нашим людям уже хочется чуть-чуть побольше. Дмитрий Морозов:

Да, вот смотрите, вы здорово упомянули курортный поселок Нарочь, и там напрашивается условно территория, филиал «Першага гандлевага», такой аутлет белорусских товаров для всех санаториев, которые там расположены. Каждый санаторий – это такой микрокосмос, кто-то шикарен, кто-то хорош, но вот именно транзитные туристы… Например, какая ваша будет рекомендация для транзитных групп, которые проезжают? Как показать Нарочь? Остановить автобус и в рамках экскурсии, а не поездки в санатории, показать озеро. Виктория Кумище, заместитель начальника управления по образованию, спорту и туризму Мядельского райисполкома:

У нас разработано 44 туристических маршрута. Дмитрий Морозов:

Нет, если упростить, вот едет автобус рядом с Нарочью, где его остановить, чтобы посмотреть на озеро? Виктория Кумище:

Это, скорее всего, надо остановиться у санатория «Приозерный» и по набережной пройти по экологической тропе. Дмитрий Морозов:

Там есть памятник партизанам, рядом контрольная высота, еще немецкие позиции стоят, вид шикарный на три озера, но это надо залезть и подняться. А если сделать в самом курортном поселке территорию, где могли бы останавливаться транзитные автобусы, купить кофе, воспользоваться удобствами, купить белорусские товары и туда же могли бы ходить. Читайте также: Ананьева: бизнес и госкомпании не заинтересованы в специализированных кадрах для туризма Эти три места в Брестской области должен посетить каждый турист! Вот список от эксперта KPI для белорусского туризма – Морозов рассказал, как будут оценивать эффективность туробъектов «Иногда думаешь: лучше бы в палатке ночевал». Алена Сырова о наболевшем из командировок

Алена Сырова:

Сейчас начнется Новый год, Рождество, все хотят поехать куда-то, в какие-то усадьбы, в какие-то областные центры, как-то развлечься, что-то там посмотреть. Остановиться элементарно негде. Я вам скажу так. Мы с главой государства, когда по регионам ездим, мы живем в гостиницах. Ну, наверное, кто-то думает, что мы живем в каких-то суперособых условиях. Нет, мы живем в самых простых гостиницах. У меня прям есть «любимчики». Там впечатлительным, конечно, лучше не смотреть. Элементарному требованию о том, чтобы у тебя была кровать, был душ в номере, санузел – все это соответствует. Перекантоваться ночью нормально, а если бы я сюда приехала отдыхать? Честно, иногда думаешь, лучше бы в палатке ночевал. Кирилл Казаков:

Поэтому есть конкуренция у гостиниц. Алена Сырова:

Не всегда есть выбор даже. Мы возьмем какие-то города, например, те же туристические. Вот Туров. Ну, там не так много гостиниц и не такой большой выбор, где, в принципе, можно остановиться. И мы когда недавно были, я вот думаю, вроде как бы все хорошо, но, учитывая, сколько людей туда сейчас едут, хотелось бы, наверное, чтобы было лучше. Людмила Воронкова:

К слову, я два раза ездила подряд со своей семьей в Беловежскую пущу, и всегда у меня было большое возмущение на тему того, что цена немаленькая за проживание, место прекрасное, красивое, но ресторан, сервис, проживание, номер вообще не соответствуют. К сожалению. Алена Сырова:

Я элементарно говорю, что, понятно, могут быть скромные условия, но это может быть сделано стильно и со вкусом. У нас люди много путешествовали и знают, что такое хостел, даже за 30 долларов, а у нас в гостинице плюс-минус столько же стоит. Иногда дороже. И когда ты заходишь в номер и видишь, даже запах какой-то чувствуешь старины, и это не антиквариат, а это ковры, полотенца не самые свежие. То есть это, в принципе, как будто бы неправильно. Кирилл Казаков:

Президент об этом же и сказал. Да, вопрос в том, что обидно, когда это происходит. Алена Сырова:

Ладно, это когда происходит в каком-то не самом туристическом месте, куда залетный турист, дай бог, что раз в десятилетие. Но когда это такие места, типа, как вы озвучили, Беловежской пущи, это недопустимо, это просто наносит вред репутации и имиджу страны. «Неправильная история» – как контролируют программы нерадивых экскурсоводов?

Кирилл Казаков:

В День народного единства Президент встречался с так называемым идеологическим активом. Он сказал, что историю можно по-разному рассказывать, и мы с Аленой еще год назад говорили о том, что экскурсоводы иногда рассказывают историю совершенно не так, как хотелось бы. И Президент четко проговорил. Так вот, например, экскурсоводы рассказывают историю. Мы к этому вопросу внимательно относимся. Я просто тоже знаю, я же вот ходил в прошлом году, как в Троицком предместье иногда рассказывают, не совсем то. Так вот, мы говорим, инфраструктура – раз. Условно говоря, рестораны – два. Пускай там будет шопинг – три. А те, кто что-то говорят, это кто? Как их контролировать? Национальное агентство новое будет их контролировать?