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Возможность внести свой вклад в экологию города – в Беларуси проходит День без автомобиля

22 сентября 2025 18:17
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В Беларуси сегодня, 22 сентября, проходит День без автомобиля. Водителям предложили отказаться от использования этого вида транспорта в пользу общественного или экологического, например велосипеда или самоката, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

При этом стоит отметить, что все больше минчан пересаживаются с четырехколесного на двухколесный транспорт, невзирая на дату в календаре. 

Их примеру последовал и наш корреспондент. Репортаж с колес Михаила Ракутина.

Возможность внести свой вклад в экологию города – в Беларуси проходит День без автомобиля-2

Сергей Тарасенко, музыкант в военном оркестре, пять лет назад сменил авто на велосипед и ни разу не пожалел. Теперь каждый день добирается на работу на двухколесном транспорте. Живет рядом, поэтому на дорогу уходит не более 10 минут.

Возможность внести свой вклад в экологию города – в Беларуси проходит День без автомобиля-4

Сергей Тарасенко, военный музыкант:
Очень много сейчас переходит людей именно с автомобилей на велотранспорт, так как это, как минимум, удобно. Это быстро на самом деле. Нет проблем с парковочными местами. Многие мои сослуживцы, смотря на меня, на мои изменения в характере, в поведении, в физической подготовке, стали тоже пользоваться велосипедами, велотранспортом.

Возможность внести свой вклад в экологию города – в Беларуси проходит День без автомобиля-6

Столица становится настоящим велогородом. Так, недавно запустили новый маршрут с аудиогидом. Дистанцию можно как проехать на велосипеде, так и пройти. Она проходит через 80 исторических, промышленных и культурных объектов.

Возможность внести свой вклад в экологию города – в Беларуси проходит День без автомобиля-8

Михаил Ракутин, корреспондент:
В Минске обустроено более 350 километров велосипедных дорожек. И инфраструктура продолжает развиваться. Благодаря новым маршрутам в микрорайонах, парках и вдоль магистралей поездка за покупками, на работу или учебу делается быстрой и удобной.

Возможность внести свой вклад в экологию города – в Беларуси проходит День без автомобиля-10

Планируется, что к 2030 году сеть велодорожек расширится до 380 км. Также для комфорта горожан обустраивают места для хранения двухколесного транспорта. В этом году было обустроено почти 30 локаций. Кроме того, постоянно обновляют имеющиеся велосипедные сети.

Возможность внести свой вклад в экологию города – в Беларуси проходит День без автомобиля-12

Александр Ефименко, главный инженер ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:
Согласно плану развития велосипедного движения в городе Минске, на 2025 год запланировано отремонтировать больше, чем 14 тысяч метров квадратных покрытий и выполнить понижение бортового камня в местах пересечения с проезжей частью. Таких мест у нас 159 штук. В настоящий момент уже выполнено более 12 тысяч метров квадратных замены покрытий и 80 мест понижения бортового камня.

Возможность внести свой вклад в экологию города – в Беларуси проходит День без автомобиля-14

Ежегодно предпочтение велосипеду в качестве средства передвижения отдают все больше минчан. А это не только здоровый образ жизни, но и возможность внести свой вклад в улучшение экологии города.

Подробнее смотрите в видео.

# Экология # Велосипед # Михаил Ракутин

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