«Сегодня белорусское равно российское» – Рогожник о договорённостях с Россией по доступу на рынок

У нашего Президента насыщенный рабочий день. 26 сентября состоятся не менее обстоятельные переговоры. Перед тем как провести встречу с Владимиром Путиным, Александр Лукашенко сегодня заслушал доклад нашего посла в России по развитию двустороннего сотрудничества, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Читайте здесь.
После доклада главе государства Александр Рогожник поделился подробностями со СМИ. Так, детально обсудили все позиции, которые присутствуют на российском рынке. Было доложено о проблемах при реализации продукции. Впрочем, все они решаемы, и процесс это не длительный.
Александр Рогожник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:
Сегодня мы решили все вопросы в области Министерства промышленности и торговли. Сегодня мы допущены ко всем российским программам, это была договоренность двух глав государств, был подписан соответствующий третий декрет. И сегодня для поставок нашей продукции Министерства промышленности нет никаких ограничений в Российской Федерации. Сегодня белорусское равно российскому. Безусловно, коснулись сферы нефтегазового сектора. Здесь тоже у нас достаточно плодотворно идут переговоры с российскими коллегами. Как говорит Оверчук [Алексей Логвинович, заместитель председателя правительства Российской Федерации – прим. ред.], у нас нет сегодня нерешаемых вопросов, сегодня необходимо на каждый вопрос просто небольшое время.