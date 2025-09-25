«Сегодня белорусское равно российское» – Рогожник о договорённостях с Россией по доступу на рынок

У нашего Президента насыщенный рабочий день. 26 сентября состоятся не менее обстоятельные переговоры. Перед тем как провести встречу с Владимиром Путиным, Александр Лукашенко сегодня заслушал доклад нашего посла в России по развитию двустороннего сотрудничества, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Читайте здесь.

После доклада главе государства Александр Рогожник поделился подробностями со СМИ. Так, детально обсудили все позиции, которые присутствуют на российском рынке. Было доложено о проблемах при реализации продукции. Впрочем, все они решаемы, и процесс это не длительный.