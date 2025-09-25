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«Уже в пути» – Лукашенко спросили про «Орешник» на атомном форуме в Москве

25 сентября 2025 19:52
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Глобальный атомный форум прошел в открытом формате – от начала и до конца. Тем не менее вопросы у российских журналистов остались. Белорусского Президента спрашивали – об «Орешнике», отношениях с Америкой, а также просили прокомментировать инициативу Владимира Путина о продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений между Россией и США, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

– Вы говорили, что американцы вас просили передать в Москву весточку. В этот раз есть что-то такое?

«Уже в пути» – Лукашенко спросили про «Орешник» на атомном форуме в Москве-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вот я ему завтра передам все весточки и сообщения, тем более это такой большой блок для обсуждения наших вопросов общих. Там мы обсудим предложения некоторые.

– Орешник не доехал?

Александр Лукашенко:
Уже в пути. Все будет нормально.

# Беларусь-США # Александр Лукашенко # Международная политика

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