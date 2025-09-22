KPI для белорусского туризма – Морозов рассказал, как будут оценивать эффективность туробъектов

Туризм в Беларуси получил новый импульс к развитию. Президент 10 сентября подписал указ, по которому отечественная индустрия отдыха стала отдельной сферой государственной политики. Как новые правила повлияют на развитие отрасли? И как Беларусь уже сегодня создает свой уникальный туристический образ? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты разбирались в тонкостях туриндустрии.

Кирилл Казаков, СТВ:

KPI – что он означает? Что нам ждать от новых менеджеров и новых маршрутов?

Дмитрий Морозов, директор Национального агентства по туризму:

В текущей парадигме в сухом остатке – прибыль. Сейчас будет измеряться все и экономической эффективностью, и целесообразностью, что с точки зрения вкладывания денег, что с точки зрения формирования конкретного продукта. Относительно примеров, в Беларуси реально можно найти под любой аспект туристической деятельности хорошие примеры, не уходя далеко.

Бюджетный сегмент гостиниц. Смотрим, есть прекрасные гостиницы City Time, гостиницы в Минске. По санаториям, по новым корпусам – санаторий «Радон», новый корпус, прекрасно, можно как типовой проект брать. Гостиница на берегу озера, не знаю, можно, нельзя называть, браславская гостиница, вот прям на берегу озера тоже, как такой можно типовой проект брать.

Музеи и программы уже, анимации шикарные, Мирский замок, Несвижский, Залесье. По фестивалям тоже в каждом сегменте есть примеры, что не надо изучать американские, надо, но есть свои рядом примеры…