Белорусских блогеров отправили в казармы! Как проходит форум «БлогБай»?

Они точно не пройдут мимо интересной ситуации и знают, как, казалось бы, банальное видео «завирусить» в сети. Речь о тех, кто – ну не то чтобы составляет конкуренцию нам, журналистам, но тех, кто прочно и, похоже, всерьез пустил корни на медиаполе.

Речь о блогерах – как правило, молодых, пытливых, энергичных и неравнодушных ребятах, которые знают, как завоевать популярность в сети и найти свою постоянную аудиторию в интернете. Сегодня они собрались на масштабную встречу.

«Наша сила в правде» – таков девиз второго форума белорусских блогеров. Его безусловное преимущество – реальное общение и обмен опытом.

Ну и, безусловно, важный момент – взаимодействие между блогерским сообществом, традиционной журналистикой, властью – и вот в такой коллаборации может быть действительно эффективный для всех результат.