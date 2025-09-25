Белорусских блогеров отправили в казармы! Как проходит форум «БлогБай»?

Они точно не пройдут мимо интересной ситуации и знают, как, казалось бы, банальное видео «завирусить» в сети. Речь о тех, кто – ну не то чтобы составляет конкуренцию нам, журналистам, но тех, кто прочно и, похоже, всерьез пустил корни на медиаполе.
Речь о блогерах – как правило, молодых, пытливых, энергичных и неравнодушных ребятах, которые знают, как завоевать популярность в сети и найти свою постоянную аудиторию в интернете. Сегодня они собрались на масштабную встречу.
«Наша сила в правде» – таков девиз второго форума белорусских блогеров. Его безусловное преимущество – реальное общение и обмен опытом.
Ну и, безусловно, важный момент – взаимодействие между блогерским сообществом, традиционной журналистикой, властью – и вот в такой коллаборации может быть действительно эффективный для всех результат.
Репортаж Антона Чучваги.
Антон Чучвага, корреспондент:
Роскошный максимум или базовый минимум? Здесь и сейчас – Форум блогеров. База – настраиваем навыки и смыслы. Максимум – запускаем коллаборации и новые голоса, а цель, если коротко, одна – усиливаем цифровое присутствие в мировой паутине.
Сегодня в Военной академии Беларуси не маршируют отделения и не звучат команды – ее стены на несколько дней превратились в пространство для творческого штурма. Здесь стартовал форум блогеров «БлогБай». Символично, что именно главная кузница военных кадров стала местом встречи: ее строгая атмосфера словно подчеркивает главный девиз форума – «Сила в правде!». Участники форума начали съезжаться в Минск еще с утра. День начался с своеобразного построения на плацу и краткого посвящения. Медиа-пополнению сразу рассказали о том, что их ожидает. А заодно и подарки вручили полезные и с намеком.
«БлогБай» будет проходить на протяжении трех дней. Чтобы отечественные контент-мейкеры прочувствовали военную жизнь даже во сне – их поселили в казармы. И если мужскую половину участников такие условия не удивляют, у девушек – масса впечатлений.
Марков: прошедший год показал, что государство может хорошо взаимодействовать с блогерами.
Арина Малиновская, блогер:
Очень классный опыт, я считаю. Немножко выйти из привычной зоны комфорта, разгрузиться, забыть обо всех домашних делах и кайфануть от того, что мы здесь имеем.
Подробности в видео.