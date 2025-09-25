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Бобруйский «Динамо-Шинник» проиграл московскому «Динамо» второй раз подряд

25 сентября 2025 20:32
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Бобруйский «Динамо-Шинник» потерпел поражение в поединке первой выездной серии регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-спорт».

Соперником подопечных Евгения Летова стала молодежная команда московского «Динамо». Дружины уже встречались два дня назад, 23 сентября, и тогда хозяева праздновали победу в серии буллитов – 2:1. Сегодня наши парни намеревались взять реванш, однако у них не получилось. На экваторе стартовой двадцатиминутки Роман Кузнецов вывел наш клуб вперед. Второй отрезок остался за хозяевами – им удалось вернуть интригу в матч. В заключительной трети оба коллектива громко заявили о своих амбициях на успех и боролись до последних секунд. Но итоговая виктория осталась за москвичами – 3:2.

Следующий поединок белорусский представитель в лиге проведет в субботу против «Академии Михайлова» из Тулы.

# Хоккей # ХК «Динамо-Шинник»

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