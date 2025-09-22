Кредит под низкий процент – рассказываем, как молодой семье купить квартиру в Беларуси

В Беларуси большое внимание уделяют обеспеченности граждан жильем. Приоритет – помочь решить квартирный вопрос молодым семьям и семьям с детьми. На это обратил внимание глава государства на недавней встрече с идеологическим активом, историческим и экспертным сообществом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За прошлый год жилищные условия в Беларуси улучшили более 20,5 тысячи семей, из них более 7,5 – многодетных, более 5,5 – молодых семей. За этой сухой статистикой стоят люди, которые обрели родные стены. Счастье быть дома – материал Юлии Мычки.

Тихий двор без машин. Большая игровая площадка под окнами, а через дорогу – детский сад. Мечта многих семей стала реальностью для Паборцевых из Могилева. Сначала 4 года после свадьбы жили под одной крышей с родителями. Потом еще 4 – в стенах общежития. Но с рождением второго ребенка «квартирный вопрос» из просто мечты превратился в насущную необходимость. И здесь робкие надежды Паборцевых поддержало государство.

Ксения Паборцева, жительница Могилева:

Родился второй ребеночек. И мы узнали, что есть льготный кредит под 5%, по 13-му указу, и мы можем им воспользоваться. Мы стояли на очереди как нуждающиеся. Нам предоставили этот кредит.

Треть стоимости квартиры молодой семье нужно было внести самостоятельно. Накопить не успели – пришлось снова обращаться в банк. Казалось, кредитная ноша будет неподъемной, но волнительно было только в начале. Такой кредит – не долговая петля, а мотивация. Ксения Паборцева:

Нам банк разрешил еще один взять кредит, это «Докредитование», на общих условиях под проценты больше, но зато срок кредита 20 лет, как и у кредита под 5%.

История Паборцевых – лишь одна из тысяч других. В прошлом году более 5,5 тысячи молодых семей в стране смогли улучшить свои жилищные условия, проще говоря, обрести свою крышу над головой. И ключевой инструмент здесь – льготный кредит: 20 лет и всего 5 % годовых. На фоне рыночных ставок, которые могут взлетать до 20 %, – это настоящая финансовая палочка-выручалочка. Конечно, это не подарок, а ответственный шаг. Государство не разбрасывается деньгами, а дает шанс тем, кто действительно готов строить свое будущее и кто в этом особенно нуждается.