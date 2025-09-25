Минское «Динамо» обыграло «Сморгонь» в перенесённом матче футбольного чемпионата страны

Минское «Динамо» обыграло «Сморгонь» в перенесенном поединке одного из туров в чемпионате страны по футболу. Набранные очки позволили действующему обладателю золота подняться на второе место в таблице, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктория далась очень непросто. Именно хозяева открыли счет. Красивый дальний удар нанес Бабич. Перед самым перерывом Джиме со второй попытки сделал цифры на табло равными. В заключительном отрезке картина не изменилась. «Динамо» выглядело чуть лучше, но никак не могло реализовать потенциал в голы. И все-таки подопечные Виталия Павлова дожали соперника. Победу в компенсированное время принес Абдуллахи. Отныне минчан и «МЛ Витебск» в таблице разделяют 10 баллов. У столичных мастеров есть встреча в запасе.

Продолжает лихорадить «Неман». Он потерпел болезненное поражение от «Гомеля» – 1:3. Первое и второе взятии ворот случились после исполнения угловых. Вначале отличился Силинский. Вскоре его старания поддержал Потапенко. Под занавес противостояния все тот же Силинский сделал разницу крупной. Максимум, что удалось сделать гостям – уйти от разгрома со счетом 1:3.