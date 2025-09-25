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Юбилейный год! Волейбольные команды «Минчанка» и «Столица» стартуют в новом сезоне

25 сентября 2025 20:07
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Чемпион страны волейбольная «Минчанка», а также мужской коллектив «Столица» начинает новый сезон. Задачи перед дружинами сложные, но выполнимые, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Тему продолжит Юлия Силипицкая.

Юбилейный год! Волейбольные команды «Минчанка» и «Столица» стартуют в новом сезоне-2

«Столица» (бывший «Строитель») – семикратный чемпион страны и восьмикратный обладатель Кубка Беларуси, но эти титулы и награды были завоеваны до 2018 года, а после случился простой. 2023-м парни смогли взять только бронзу Кубка. Сегодня дружина обновилась на одну треть и возглавляет ее Олег Михнюк, он все это время провел в клубной системе и знает делопроизводство изнутри.

Юбилейный год! Волейбольные команды «Минчанка» и «Столица» стартуют в новом сезоне-4

Олег Михнюк, главный тренер ВК «Столица»:
Первично – это взаимоуважение партнеров на площадке. Моя главная позиция – это убрать все претензии друг к другу. Способен ли этот состав выиграть титулы? Я скажу да. Дальше все будет зависеть от нашей работы. 

Новый сезон для клуба «Минск» юбилейный. Все мероприятия пройдут под цифрой 20, даже на логотипе и форме игроков, которую представили на пресс-конференции. Задачи также озвучили.

Юбилейный год! Волейбольные команды «Минчанка» и «Столица» стартуют в новом сезоне-6

Оксана Шевченко, председатель клуба «Минск»:
Мы сейчас говорим о белорусском чемпионате. Для команды «Столица» – золотые медали в чемпионе, золотые медали в Кубке – это будет подарок для всего белорусского волейбола. А «Минчанке» зайти в десятку в открытом чемпионате России. 

Далее смотрите в видео. 

# Волейбол # Оксана Шевченко # Олег Михнюк # Юлия Силипицкая

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