Новости по тегу #Дмитрий Морозов

Международная научно-практическая конференция – площадка для обмена опытом. В этот раз в фокусе – поиск новых форм турпродукта и эффективное внедрение цифровых инструментов в индустрии.
Где в Беларуси реально классно отдыхать? Что посмотреть в Гомельской области? Чего не хватает нашему Балатону – Нарочи? Какие проблемы наблюдают в гостиницах журналисты президентского пула? И как мониторят экскурсии? Об этом и не только говорили в ток-шоу «По существу».
«Сейчас будет измеряться все и экономической эффективностью, и целесообразностью, что с точки зрения вкладывания денег, что с точки зрения формирования конкретного продукта».
«2025 год был наиболее успешным годом в истории белорусского туризма с точки зрения количества приехавших в нашу страну».
Сохранению природных ресурсов в Беларуси придается большое значение. Говоря словами Президента, природа – наш абсолютный приоритет. Есть природа – есть и сама жизнь.
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