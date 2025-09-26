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Новости по тегу #Дмитрий Морозов

Перспективы развития сферы туризма обсудили в Минске
26 сентября 2025 11:26

Перспективы развития сферы туризма обсудили в Минске

Туризм в Беларуси – какие есть проблемы и что изменится с 1 января 2026-го? Обсудили эксперты
22 сентября 2025 18:41

Туризм в Беларуси – какие есть проблемы и что изменится с 1 января 2026-го? Обсудили эксперты

KPI для белорусского туризма – Морозов рассказал, как будут оценивать эффективность туробъектов
22 сентября 2025 17:27

KPI для белорусского туризма – Морозов рассказал, как будут оценивать эффективность туробъектов

Дмитрий Морозов: самая острая проблема – состояние номерного фонда гостиниц
22 сентября 2025 16:19

Дмитрий Морозов: самая острая проблема – состояние номерного фонда гостиниц

Более 230 тысяч туристов из 69 стран в 2023 году посетили Беларусь
28 сентября 2024 17:25

Более 230 тысяч туристов из 69 стран в 2023 году посетили Беларусь

Познакомиться с новыми местами и путешествовать. Вот почему стоит поучаствовать в конкурсе «Познай Беларусь»
09 августа 2024 09:07

Познакомиться с новыми местами и путешествовать. Вот почему стоит поучаствовать в конкурсе «Познай Беларусь»

На «Бацькавай булке» ожидают принять более 20 тыс. гостей – на приток туристов повлиял безвиз
06 августа 2024 17:35

На «Бацькавай булке» ожидают принять более 20 тыс. гостей – на приток туристов повлиял безвиз

Аттестация, рецензия, собеседование. Рассказываем простым языком, как стать гидом в Минске
17 июня 2024 16:29

Аттестация, рецензия, собеседование. Рассказываем простым языком, как стать гидом в Минске

«Водят экскурсии». Как побывать на белорусских Мальдивах?
22 февраля 2024 20:28

«Водят экскурсии». Как побывать на белорусских Мальдивах?

Соотношение цены и качества. Почему иностранцы выбирают медицинский туризм в Беларуси?
24 января 2024 20:04

Соотношение цены и качества. Почему иностранцы выбирают медицинский туризм в Беларуси?

«Открытость границ». Почему продлили безвиз для граждан Литвы, Латвии и Польши?
24 января 2024 14:23

«Открытость границ». Почему продлили безвиз для граждан Литвы, Латвии и Польши?

На новогодний период в белорусских санаториях уже забронировано 94% мест
01 декабря 2023 08:07

На новогодний период в белорусских санаториях уже забронировано 94% мест