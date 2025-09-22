Дмитрий Морозов: самая острая проблема – состояние номерного фонда гостиниц

Дмитрий Морозов, директор Национального агентства по туризму:

Стоит начать с того, что, пожалуй, 2025 год был наиболее успешным годом в истории белорусского туризма с точки зрения количества приехавших в нашу страну. Можно было заметить, коллеги из регионов, я думаю, подтвердят, особенно Брест, Гродно, везде, где можно было поселить людей, туристов, везде были места заполнены, поскольку в стране, конечно, есть достаточно много объектов размещения, где, в общем-то, селить туристов невозможно. У нас бывают гостиницы с расценками 25 рублей за ночь с удобствами на этаже. То есть это большой пласт гостиниц, относящихся к жилищно-коммунальному хозяйству. И, конечно, они чаще всего находятся в не самых популярных регионах среди и белорусских, и иностранных туристов. То есть это, наверное, самая острая проблема – состояние номерного фонда в республике, остро стоит вопрос источников финансирования.

Гостиницы являются очень важными налогоплательщиками. Это и налог на добавленную стоимость, это налог на недвижимость, налог на землю, то есть, естественно, это важно. При этом мы видим, в России гостиницы освобождены от налога на добавленную стоимость. Соответственно, ремонты, реновации номерного фонда можно производить из оборотных средств, то есть из заработка. То есть это тоже достаточно сложная задача. И если гостиница пустая, то просто в таком состоянии, что нет туристов, то и нет денег на ее реновацию. Если гостиница популярна и полностью заполнена или санаторий, опять же, очень важно, если более 85 % загрузка, то невозможно, по сути, поддерживать номерной фонд в надлежащем состоянии.