Деревообработка и ж/д хаб: как Свислочский район совершил промышленный рывок?

Тем временем Свислочский район из аграрного намерен превратиться в промышленный. Все благодаря возведению там новых масштабных предприятий. Импульс для такой трансформации дало поручение Президента для местной власти страны: в каждом районе воплотить один инвестиционный проект, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но на одном в Свислочи решили не останавливаться. Помимо деревообработки, создают логистический железнодорожный хаб. При этом планку традиционного для региона сельского хозяйства тоже намерены поднять. Журналисты смогли убедиться в этом в рамках пресс-тура, в котором побывала и Галина Буро.

400 тысяч кубов круглого леса ежегодно поступает на площадку деревообрабатывающего предприятия в Свислочском районе. Сырье приобретают через биржу поставщики со всей страны. После всех этапов переработки на выходе три десятка видов пиломатериалов. Масштабное технологичное производство полтора года назад выросло в чистом поле под Свислочью в рамках поручения Президента «Один район – один проект». Здесь создано около двух десятков новых рабочих мест – для местных жителей настоящий подарок. Татьяна Наумчик по образованию инженер-технолог. Трудилась на деревообрабатывающем предприятии в Борисове. Как только узнала о запуске завода рядом с домом, решила: возвращаюсь.

Татьяна Наумчик, начальник производства деревообрабатывающего предприятия:

Здорово, что такое предприятие открылось в нашем регионе, рядом с родиной. Конечно, была очень рада сюда перейти, потому что в первую очередь это современное оборудование. Аналогов того оборудования, которое есть у нас, нет пока в стране ни у кого.

Готовая доска востребована. Досушивать не надо – бери и строй. Но поначалу самому предприятию пришлось выстроить работу в сложное время. Инвесторы планировали экспорт на запад, возводили завод в приграничье рядом с ж/д путями с узкой европейской колеей. Но смогли оперативно переориентироваться на восток: сейчас поставки идут в разные страны мира от России до Китая. И спрос растет.

Дмитрий Полканица, коммерческий директор деревообрабатывающего предприятия:

Белорусский пиломатериал хвойных пород нужен по всему миру. Китай – это, можно сказать, один из наших основных партнеров, который готов покупать и покупает. Мы открыты для всех стран, поэтому все, кто к нам приходит и готов с нами сотрудничать, мы открыты.

В Свислочском районе появление деревообработки стало целым событием, ведь промышленных предприятий раньше не было. Местный бюджет уже почувствовал плюс от налоговых поступлений завода, которые пойдут на развитие района. Все в выигрыше. И здесь уже вошли во вкус. Скоро будет один район – два проекта. По соседству с деревообрабатывающим предприятием инвестор возводит логистический центр. На 52 гектарах вырастет железнодорожный хаб, где товары будут перегружать с союзной на европейскую колею ж/д путей и наоборот. С весны смогут принимать более полутысячи контейнеров в сутки. Особый интерес к проекту у Китая.