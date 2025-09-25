Лукашенко о ДСНВ: «Это отодвигает глобальную войну»

Глобальный атомный форум прошел в открытом формате – от начала и до конца. Тем не менее вопросы у российских журналистов остались. Белорусского Президента спрашивали – об «Орешнике», отношениях с Америкой, а также просили прокомментировать инициативу Владимира Путина о продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений между Россией и США, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ДСНВ, как вы оцениваете эти инициативы?