Лукашенко о ДСНВ: «Это отодвигает глобальную войну»

Глобальный атомный форум прошел в открытом формате – от начала и до конца. Тем не менее вопросы у российских журналистов остались. Белорусского Президента спрашивали – об «Орешнике», отношениях с Америкой, а также просили прокомментировать инициативу Владимира Путина о продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений между Россией и США, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ДСНВ, как вы оцениваете эти инициативы?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Блестящие инициативы. Но не дай бог, мы не решим проблему, о которой вы сказали, быть в беде. И Россия в этот момент протягивает руку всем. Давайте договариваться. Не можете сегодня, давайте на годы продлим договор и договоримся. Поэтому я с большим удовольствием услышал это предложение Владимира Владимировича и абсолютно его поддерживаю. Это отодвигает глобальную войну.
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