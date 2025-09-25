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Лукашенко о ДСНВ: «Это отодвигает глобальную войну»

25 сентября 2025 19:50
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Глобальный атомный форум прошел в открытом формате – от начала и до конца. Тем не менее вопросы у российских журналистов остались. Белорусского Президента спрашивали – об «Орешнике», отношениях с Америкой, а также просили прокомментировать инициативу Владимира Путина о продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений между Россией и США, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ДСНВ, как вы оцениваете эти инициативы?

Лукашенко о ДСНВ: «Это отодвигает глобальную войну»-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Блестящие инициативы. Но не дай бог, мы не решим проблему, о которой вы сказали, быть в беде. И Россия в этот момент протягивает руку всем. Давайте договариваться. Не можете сегодня, давайте на годы продлим договор и договоримся. Поэтому я с большим удовольствием услышал это предложение Владимира Владимировича и абсолютно его поддерживаю. Это отодвигает глобальную войну.

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# Александр Лукашенко # Международная политика

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