Стремление не разрушать созданные мосты. Что о встрече Александра Лукашенко и Евгения Шевченко говорят белорусы и украинцы?
Новости Беларуси. О роли минской переговорной площадки и белорусско-украинских отношениях говорили на неделе во Дворце Независимости. Минск не намерен портить отношения с Киевом, но переходить красные линии недопустимо, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Таков лейтмотив общения Александра Лукашенко с депутатом Верховной Рады Евгением Шевченко. Выдвиженец от политической партии «Слуга народа» в парламенте занимается проблемами экономики.
В острый поствыборный период открыто выступал в поддержку белорусского руководства и сейчас призывает к диалогу и сотрудничеству.
Тему продолжит Евгений Пустовой.
Для белорусского лидера нет условностей, для белорусского лидера прежде всего интересы страны.
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Евгений Шевченко – известный украинский политик. В Верховной Раде не по партийным спискам, а по мажоритарной системе избран запорожцами. Член партии «Слуга народа», занимается проблемами экономики и выступает за развитие отношений между странами.
Ведущего СТВ в прямом эфире украинского телеканала спросили об отношении к Александру Лукашенко. И вот какой был ответ
Евгений Пустовой, корреспондент:
Евгения Шевченко за поездку в Минск подвергли критике коллеги по «Слуге народа». Но вот как раз самому украинскому народу встреча их депутата с Президентом Беларуси понравилась. В этом нет никакого заигрывания – лишь желание не разрушать созданные мосты.
Когда сейчас говорят об Украине, прежде всего подразумевают Донбасс. На этом вопросе уже не один украинский политик сделал себе имя или, наоборот, опорочил его. А между тем конфликту уже семь лет. А до следующих президентских выборов в Украине три года. В то время как Зеленский продолжает обещать мир Донбассу, экс-президент Кравчук – председатель контактной группы – за перенос переговорной площадки из Беларуси.
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Минская площадка – пока единственная локация, с которой порой приходят хорошие новости для Донбасса. А к заявлениям экс-президента Кравчука – в историю он уже вошел как автор Беловежских соглашений – в Украине относятся следующим образом (читать далее).
150 тысяч украинцев стали белорусами только из-за трагедии на Донбассе. А сколько до этого представителей братского народа в Беларуси нашли свою родину... На каждой ферме – по семье из Украины.
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И пока в Киеве занимаются политикой, регионы хотели бы сотрудничать. Старт региональному сотрудничеству был дан в Гомеле. Потом Житомир с контрактами на полмиллиарда долларов, а это десятая часть от совместного товарооборота. Форум регионов в Гродно сорвался не по нашей инициативе.
Евгений Пустовой:
В Беларуси двери открыты для каждого украинского политика, готового к диалогу. Президенты меняют друг друга, а наши народы были и остаются рядом.