Стремление не разрушать созданные мосты. Что о встрече Александра Лукашенко и Евгения Шевченко говорят белорусы и украинцы?

Новости Беларуси. О роли минской переговорной площадки и белорусско-украинских отношениях говорили на неделе во Дворце Независимости. Минск не намерен портить отношения с Киевом, но переходить красные линии недопустимо, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Таков лейтмотив общения Александра Лукашенко с депутатом Верховной Рады Евгением Шевченко. Выдвиженец от политической партии «Слуга народа» в парламенте занимается проблемами экономики.

В острый поствыборный период открыто выступал в поддержку белорусского руководства и сейчас призывает к диалогу и сотрудничеству. Тему продолжит Евгений Пустовой. Для белорусского лидера нет условностей, для белорусского лидера прежде всего интересы страны. Константин Бондаренко: Лукашенко из всех иностранных лидеров сегодня наиболее авторитетный политик для украинцев

Евгений Шевченко – известный украинский политик. В Верховной Раде не по партийным спискам, а по мажоритарной системе избран запорожцами. Член партии «Слуга народа», занимается проблемами экономики и выступает за развитие отношений между странами. Ведущего СТВ в прямом эфире украинского телеканала спросили об отношении к Александру Лукашенко. И вот какой был ответ Евгений Пустовой, корреспондент:

Евгения Шевченко за поездку в Минск подвергли критике коллеги по «Слуге народа». Но вот как раз самому украинскому народу встреча их депутата с Президентом Беларуси понравилась. В этом нет никакого заигрывания – лишь желание не разрушать созданные мосты.

Когда сейчас говорят об Украине, прежде всего подразумевают Донбасс. На этом вопросе уже не один украинский политик сделал себе имя или, наоборот, опорочил его. А между тем конфликту уже семь лет. А до следующих президентских выборов в Украине три года. В то время как Зеленский продолжает обещать мир Донбассу, экс-президент Кравчук – председатель контактной группы – за перенос переговорной площадки из Беларуси. Александр Лукашенко: «Вы что, считаете, что работа трёхсторонней группы – это подарок Лукашенко? Да нет»