«На тот момент была на девятом месяце беременности». Корреспондентка СТВ переехала в Беларусь из Донбасса в 2014-м. И вот что она рассказывает

Новости Беларуси. Знаменитые кадры переговоров «нормандской четверки» в Минске. 16-часовой марафон по поиску ответа на вопрос «Быть ли миру на юго-востоке Украины?» и бессонная ночь ожиданий. За теми событиями, без преувеличения, следили во всем мире. И с этого момента слова «Минск» и «мир» в этом смысле стали синонимами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Игорь Позняк, СТВ:

Одна из сотен тысяч украинцев, для которых это был вопрос жизни и смерти, вопрос безопасности собственных детей и родителей, – наш нынешний могилевский корреспондент Юлия Мычка. Свою журналистскую карьеру она начинала на Донбассе – еще мирном Донбассе. Потом была и есть Беларусь. Вы помните ту самую ночь? Взрывы снарядов, казалось, все ближе и ближе

Юлия Мычка, корреспондент:

Безусловно, я очень хорошо помню эту ночь. Для меня лично и для нашей семьи эта ночь стала ночью надежды. Дело в том, что моя семья переехала в Беларусь в октябре 2014 года. Я на тот момент была на девятом месяце беременности. И мы тянули до последнего, мы не хотели уезжать. И не верили просто, что война на Донбассе достигнет таких масштабов. И я очень хорошо помню, что взрывы снарядов, казалось, все ближе и ближе. Само ожидание войны было очень мучительным испытанием для всех нас. У нас были такие «тревожные чемоданчики», у всех стояли, там были важные документы, вещи первой необходимости. Это на случай, если придется бежать. И когда в небе появились первые военные самолеты, стало понятно, что ждать больше нельзя. Мы собрались на семейный совет и стали думать: а куда ехать? И тогда вот мои родители посоветовали, они сказали: едьте в Беларусь.

Юлия Мычка:

У нас здесь абсолютно нет родственников, но у них было четкое убеждение, что вот здесь будет безопасно. И тем более, что, конечно, для меня первоочередно было родить ребенка в безопасных условиях. И сегодня вот, спустя семь лет, я хочу сказать огромное спасибо этой стране за то, что приютила мою семью в такой сложный, наверное, самый тяжелый момент. Спасибо родителям, что дали такой хороший совет. И мы действительно считаем Беларусь своей второй родиной. Игорь Позняк:

Юля, риторика, скажем так, официального Киева по отношению к нашей стране и к нашему Президенту – это одна история, а реальное мнение людей – украинцев? Как говорят в Одессе, это две большие разницы. Что говорят на вашей родине – искренне, от души? Мама плакала, звонила и говорила: Юля, вы не должны допустить второй Украины

Юлия Мычка:

Ну я, конечно, не могу сказать за всех, но хочу сказать, что в моем украинском окружении к Беларуси очень хорошо относятся. Мои родители – большие фанаты Александра Григорьевича Лукашенко. Они считают его сильным лидером, мудрым хозяином, доверяют его решениям. Они очень переживали в связи с последними событиями. Мама плакала, звонила и говорила, что «Юля, вы не должны допустить второй Украины. Вы должны сохранить мир». И вот мне сегодня очень обидно, потому что сейчас спрашиваешь у некоторых украинцев: а почему все-таки началась война на Донбасе? Что стало главной причиной? Что же произошло на самом деле? Многие даже не могут дать четкого ответа. И выходит, что в погоне за чем-то таких эфемерным мы, украинцы, потеряли мир, такой важный, такой хрупкий, как оказалось. И вот представьте: война идет уже семь лет. Мой ребенок, которого я родила здесь, пойдет в этом году в первый класс. Это очень много, это очень больно. Мне иногда кажется, что белорусы немного недооценивают свою страну

Юлия Мычка:

Вряд ли мы, конечно, уже вернемся домой, считаем эту страну своим домом. И мне иногда кажется, что белорусы немного недооценивают свою страну, потому что, когда я приехала сюда, я очень многому удивлялась. Многое казалось таким, на мой украинский взгляд, странным. Даже те же бесплатные роды меня просто повергли в шок. Это любимая история. Когда я приезжаю домой, я рассказываю о том, как я в Беларуси родила бесплатно. Все мои подруги слушают это, раскрыв рот. Что греха таить, у нас эта услуга была платной.