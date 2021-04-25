Константин Бондаренко: Лукашенко из всех иностранных лидеров сегодня наиболее авторитетный политик для украинцев

Новости Беларуси. О роли минской переговорной площадки и белорусско-украинских отношениях говорили на неделе во Дворце Независимости. Минск не намерен портить отношения с Киевом, но переходить красные линии недопустимо, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Горячая тема – отношения с южной соседкой. Позиция Беларуси – в Украину только на тракторе, а не на танке – была и остается. Правда, на тракторе тоже может не получиться.

Таков лейтмотив общения Александра Лукашенко с депутатом Верховной Рады Евгением Шевченко. Выдвиженец от политической партии «Слуга народа» в парламенте занимается проблемами экономики. В острый поствыборный период открыто выступал в поддержку белорусского руководства и сейчас призывает к диалогу и сотрудничеству.

Всю эту неделю из Украины приходили новости о новых спецпошлинах на белорусские грузовики и автобусы. Из-за ограничений далеко не уедешь, цена антидемпинговых барьеров уже достигла 300 миллионов долларов.

Константин Бондаренко, председатель фонда «Украинская политика»:

Это скорее отголоски политических игр, отголоски большой мировой политики, когда Украина и Беларусь оказались в разных лагерях, которые сегодня формируются. Но по большому счету, я считаю, это временное явление. С точки зрения истории, с точки зрения вечности это просто такое мелкое недоразумение.

Показывает любая социология, что у украинцев практически нет некого негатива по отношению к Беларуси, белорусам. Да и Александр Григорьевич Лукашенко из всех иностранных лидеров, зарубежных лидеров является сегодня наиболее авторитетным политиком для украинцев. За это звание наиболее авторитетного политика он сегодня соревнуется с Ангелой Меркель.

Александр Лукашенко стал самым популярным иностранным лидером в Украине

Старт региональному сотрудничеству был дан в Гомеле. Потом Житомир с контрактами на полмиллиарда долларов, а это десятая часть от совместного товарооборота. Форум регионов в Гродно сорвался не по нашей инициативе.

Константин Бондаренко:

Бизнес и дальше будет развиваться, я считаю, мы неоднократно демонстрировали экономическую кооперацию, начиная с металлургического завода имени Мясникова в Могилеве. Вплоть до того, что Украина закупала у Беларуси в трудные годы картофель и пшеницу даже.