Александр Лукашенко: «Вы что, считаете, что работа трёхсторонней группы – это подарок Лукашенко? Да нет»

Разговор затронул много острых тем, ведь сегодня, очевидно, между странами не самый простой период в отношениях. И Александр Лукашенко отмечает: есть определенные искусственные препятствия с украинской стороны. Но в Беларуси не хотят плохих отношений с Украиной, заявил Президент.

Конечно, тему кризиса в Донбассе никак нельзя обойти, когда говорим об Украине. Вот уже семь лет там нет мира, сейчас ситуация снова обострилась. В это время руководство страны, на чьей территории вот-вот могут возобновиться боевые действия, вместо того чтобы сесть за стол переговоров, думает, куда бы его передвинуть.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы что, считаете, что работа трехсторонней группы – это подарок Лукашенко? Да нет. Тогда попросил президент Порошенко, Путин, все согласились, что да, в Минске. Это близко, политически это выгодно.

Говорят, в другое место желание перенести. Если Украине это выгодно и пойдет на пользу, мы будем только приветствовать. Я не понимаю: зачем ехать за тридевять земель, если у тебя за забором, у твоих родных людей – ты приезжаешь сюда как домой? Зачем это делать? Это чисто политическая вакханалия. Но, поверьте, мы особо не паримся по этому поводу. Просто жаль Украину, что вот этот процесс может затянуться или вообще разрушиться.