Александр Лукашенко – Евгению Шевченко: «Сорвали этот Форум регионов. Кому это выгодно? Никому»

Новости Беларуси. Беларусь и белорусы заинтересованы в сильных друзьях и партнерах. А Украина всегда была одним из ближайших. Наш товарооборот – около 5 миллиардов, правда, сейчас палки в колеса взаимовыгодному обмену товарами ставят политически мотивированные решения с той стороны границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Алена Сырова, корреспондент:

Но мы ведь тоже можем отвечать тем же. Правда, прекрасно понимаем, что путь любых санкций контрэффективен. Так кто остался в выигрыше от отмены белорусско-украинского Форума регионов?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

То, что не решалось наверху, а все не решишь, – регионы между собой. Гомельская область с Киевской областью встречались и решали многие вопросы. Ну, сорвали этот Форум регионов. Кому это выгодно? Никому. Поэтому вы знаете, что мы не будем лоб в лоб по каким-то вопросам сталкиваться с Украиной и вести себя неприлично. Где-то мы вынуждены будем реагировать, если уж дальше некуда, если уже мы переходим эти запретные, запрещенные красные линии. Но мы не хотим плохих отношений с нашей не просто южной соседкой. Я не считаю Украиной чужой вообще.