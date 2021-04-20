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Александр Лукашенко – Евгению Шевченко: «Сорвали этот Форум регионов. Кому это выгодно? Никому»

20 апреля 2021 20:01
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Новости Беларуси. Беларусь и белорусы заинтересованы в сильных друзьях и партнерах. А Украина всегда была одним из ближайших. Наш товарооборот – около 5 миллиардов, правда, сейчас палки в колеса взаимовыгодному обмену товарами ставят политически мотивированные решения с той стороны границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Сырова, корреспондент:
Но мы ведь тоже можем отвечать тем же. Правда, прекрасно понимаем, что путь любых санкций контрэффективен. Так кто остался в выигрыше от отмены белорусско-украинского Форума регионов?

Александр Лукашенко – Евгению Шевченко: «Сорвали этот Форум регионов. Кому это выгодно? Никому»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
То, что не решалось наверху, а все не решишь, – регионы между собой. Гомельская область с Киевской областью встречались и решали многие вопросы. Ну, сорвали этот Форум регионов. Кому это выгодно? Никому.

Поэтому вы знаете, что мы не будем лоб в лоб по каким-то вопросам сталкиваться с Украиной и вести себя неприлично. Где-то мы вынуждены будем реагировать, если уж дальше некуда, если уже мы переходим эти запретные, запрещенные красные линии. Но мы не хотим плохих отношений с нашей не просто южной соседкой. Я не считаю Украиной чужой вообще.

Александр Лукашенко – Евгению Шевченко: «Сорвали этот Форум регионов. Кому это выгодно? Никому»-4

Алена Сырова:
Не успела сегодняшняя встреча завершиться, официальный Киев заявил, что этот визит был личной инициативой депутата Шевченко. Но разве эти условности важнее того, что напряженное молчание между Беларусью и Украиной теперь прервано?

Александр Лукашенко – Евгению Шевченко: «Сорвали этот Форум регионов. Кому это выгодно? Никому»-7

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# Беларусь-Украина # общество # Александр Лукашенко # Евгений Шевченко # Алена Сырова # Фотофакт

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