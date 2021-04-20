Новости Беларуси. В Беларуси не хотят плохих отношений с Украиной. Об этом заявил Президент во время встречи во Дворце Независимости с народным депутатом Верховной рады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Приветствую. Приятно с вами встретиться. Оказывается, есть еще в Украине люди, которые уважают Беларусь. Евгений Шевченко, депутат Верховной рады Украины:

Не просто уважают, а еще и любят, и ценят.

Александр Лукашенко отметил, что эта встреча должна стать добрым сигналом для развития двусторонних отношений. Народ и руководство Беларуси с особенной теплотой относятся к украинцам, потому заинтересованны в конструктивном взаимодействии во всех сферах. Хотя, конечно, сейчас есть определенная напряженность и недопонимание. К слову, депутат Шевченко – один из тех, кто в острый поствыборный период открыто выступал в поддержку руководства нашей страны и сейчас призывает к диалогу и сотрудничеству. Прежде всего, в экономической сфере. У нас 5-миллиардный товарооборот, но Президент заострил внимание, что есть определенные искусственные препятствия с украинской стороны.

Александр Лукашенко:

Мы никогда, даже в этой ситуации не делали плохо для Украины. Все, что Украина просила, начиная от электричества, когда была проблема в Украине – это мое было личное распоряжение – передать электроэнергии столько, сколько нужно Украине. Звонил раньше Зеленский – шла посевная кампания, остановилась техника, топлива нет – мы поснимали топливо со своих предприятий, перебросили в прошлом году на посевную украинцам, мы помогаем соседним украинским областям. Сейчас меньше – границу позакрывали, – но помогаем. А раньше вообще перебрасывали технику и сеяли, и убирали с соседями. Готовы и сейчас это делать. Это не вопрос. Если у нас какие-то есть возможности. Но что меня, Евгений, настораживает, вот эти антидемпинговые разборки разного рода, на 300 (примерно) миллионов долларов товаров фактически наложили запрет. Ну а если мы закроем для Украины некоторые позиции и вещи? Вы же понимаете, что Евросоюз у вас все не возьмет, и даже не возьмет то, что пообещал. Он дает вам квоты, которые вы выбираете за первый квартал буквально. Годовую квоту – Зеленский рассказывал. Ну так, а что дальше?