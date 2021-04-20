Евгений Шевченко: «Я считаю, что Украина и Беларусь – это два самых близких народа»

Новости Беларуси. Беларусь – Украина. Как дальше выстраивать отношения? 20 апреля Александр Лукашенко встретился с народным депутатом Верховной Рады Евгением Шевченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выдвиженец от политической партии «Слуга народа» в парламенте занимается проблемами экономики. В острый поствыборный период открыто выступал в поддержку белорусского руководства и сейчас призывает к диалогу и сотрудничеству.

Надо отметить, что разговор затронул много острых тем, ведь сегодня, очевидно, между странами не самый простой период в отношениях. И Александр Лукашенко отмечает: есть определенные искусственные препятствия с украинской стороны. Форум регионов Беларуси и Украины, который планировалось провести в Гродно в 2020 году, сорвали. А Минскую площадку по Донбассу и вовсе предлагают перенести. Но в Беларуси не хотят плохих отношений с Украиной, заявил Президент. Алена Сырова продолжит.

Эта встреча и в былые времена вызвала бы волну обсуждений, все-таки редкий депутат удостаивается аудиенции у главы другого государства. Но те, кто знаком со стилем работы Александра Лукашенко в должности Президента, прекрасно понимают: когда речь идет об интересах белорусского государства, он не придает значения условностям. Евгений Шевченко во время выборов президента Украины был доверенным лицом Владимира Зеленского, после стал народным депутатом Верховной Рады от фракции «Слуга народа». Он всегда хорошо относился к Беларуси, впрочем, как и большинство украинцев. Но в августе 2020-го с такими своими взглядами на отношения между нашими государствами и поствыборную ситуацию в Беларуси внезапно оказался в оппозиции к политическому руководству Украины, которое критиковало и критикует официальный Минск. Александр Лукашенко: «Мы никогда, даже в этой ситуации не делали плохо для Украины»

Евгений Шевченко, народный депутат Верховной Рады Украины:

В исторической перспективе мы сейчас переживаем, наверное, то, что переживали во времена Киевской Руси, когда было раздробление и внешний фактор, вектор мешал, и нас, братские народы, разделяли, потом мы теряли государственность и были под гнетом других государств и так далее. В исторической перспективе мы все понимаем. Я хочу выразить свою позицию, почему я так себя веду. Это не просто, потому что я так один. Да, это внутреннее мое убеждение. Я считаю, что Украина и Беларусь – это два самых близких народа. И кто бы ни был у власти, что бы ни происходило, никогда этот народ не разделить. Да, белорусско-украинские отношения всегда были настолько теплыми, что нынешняя напряженность в них кажется чьей-то неудачной шуткой. Выходит, цель сегодняшней встречи и у гостя, и у хозяина едины: дать сигнал тем, кто вдруг засомневался – мы все те же надежные друзья, как бы не пытались это преподносить иначе.

Пока официального решения о переносе переговорной площадки нет – это личное заявление председателя контактной группы Леонида Кравчука. Первый президент Украины, который в последнее время позволяет некорректные высказывания в адрес Александра Лукашенко, с которым он, кстати, не пересекался по работе – Кравчук покинул пост президента Украины за день до начала работы Президентом Беларуси Александра Лукашенко – и неуважительно отзывается о нашем государстве.

Кстати, сегодняшний гость Дворца Независимости, совпадение или нет, неделю назад комментировал одно из заявлений так.