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«Мы же родные, я из этого исхожу». Александр Лукашенко об отношениях Беларуси и Украины

20 апреля 2021 18:15
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Новости Беларуси. Беларусь – Украина. Как дальше выстраивать отношения? 20 апреля Александр Лукашенко встретился с народным депутатом Верховной Рады Евгением Шевченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разговор затронул много острых тем, ведь сегодня, очевидно, между странами не самый простой период в отношениях. И Александр Лукашенко отмечает: есть определенные искусственные препятствия с украинской стороны. Но в Беларуси не хотят плохих отношений с Украиной, заявил Президент.

«Мы же родные, я из этого исхожу». Александр Лукашенко об отношениях Беларуси и Украины-1

Эта встреча и в былые времена вызвала бы волну обсуждений, все-таки редкий депутат удостаивается аудиенции у главы другого государства. Но те, кто знаком со стилем работы Александра Лукашенко в должности Президента, прекрасно понимают: когда речь идет об интересах белорусского государства, он не придает значения условностям.

Александр Лукашенко: «Мы никогда, даже в этой ситуации не делали плохо для Украины»

Белорусско-украинские отношения всегда были настолько теплыми, что нынешняя напряженность в них кажется чьей-то неудачной шуткой. Выходит, цель сегодняшней встречи и у гостя, и у хозяина едины: дать сигнал тем, кто вдруг засомневался – мы все те же надежные друзья, как бы ни пытались это преподносить иначе.

Позиция Беларуси и Александра Лукашенко лично неизменны. Даже несмотря на иногда откровенное хамство со стороны тех, кого считаем родными.

«Мы же родные, я из этого исхожу». Александр Лукашенко об отношениях Беларуси и Украины-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Никто не собирается порабощать один одного, никто не собирается давить один на одного. Но политика есть политика. Вы понимаете, могут быть разные нюансы. Поэтому в этой политике побеждает не просто сильнейший, но тот, кто умнее и кто будет использовать ситуацию таким образом, чтобы повернуть все в лучшую сторону. Я имею в виду и ситуацию на Донбассе. Я очень глубоко, очень глубоко был погружен, вы знаете, в эти проблемы.

Всегда, если просил меня бывший президент Украины, да и с этим президентом, когда мы встречались... Если были какие-то просьбы для того, чтобы обсудить вопросы в России, где-то выступить (чего я очень не люблю) каким-то посредником. Мы же родные, я из этого исхожу. Поэтому я всегда это делал.

Евгений Шевченко: «Я считаю, что Украина и Беларусь – это два самых близких народа»

«Мы же родные, я из этого исхожу». Александр Лукашенко об отношениях Беларуси и Украины-7

Конечно, тему кризиса в Донбассе никак нельзя обойти, когда говорим об Украине. Вот уже семь лет там нет мира, сейчас ситуация снова обострилась.

«Мы же родные, я из этого исхожу». Александр Лукашенко об отношениях Беларуси и Украины-10

В это время руководство страны, на чьей территории вот-вот могут возобновиться боевые действия, вместо того чтобы сесть за стол переговоров, думает, куда бы его передвинуть.

# Беларусь-Украина # общество # Александр Лукашенко # Евгений Шевченко # Владимир Зеленский # Петр Порошенко # Алена Сырова # Фотофакт

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