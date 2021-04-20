«Мы же родные, я из этого исхожу». Александр Лукашенко об отношениях Беларуси и Украины

Новости Беларуси. Беларусь – Украина. Как дальше выстраивать отношения? 20 апреля Александр Лукашенко встретился с народным депутатом Верховной Рады Евгением Шевченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разговор затронул много острых тем, ведь сегодня, очевидно, между странами не самый простой период в отношениях. И Александр Лукашенко отмечает: есть определенные искусственные препятствия с украинской стороны. Но в Беларуси не хотят плохих отношений с Украиной, заявил Президент.

Эта встреча и в былые времена вызвала бы волну обсуждений, все-таки редкий депутат удостаивается аудиенции у главы другого государства. Но те, кто знаком со стилем работы Александра Лукашенко в должности Президента, прекрасно понимают: когда речь идет об интересах белорусского государства, он не придает значения условностям. Александр Лукашенко: «Мы никогда, даже в этой ситуации не делали плохо для Украины» Белорусско-украинские отношения всегда были настолько теплыми, что нынешняя напряженность в них кажется чьей-то неудачной шуткой. Выходит, цель сегодняшней встречи и у гостя, и у хозяина едины: дать сигнал тем, кто вдруг засомневался – мы все те же надежные друзья, как бы ни пытались это преподносить иначе. Позиция Беларуси и Александра Лукашенко лично неизменны. Даже несмотря на иногда откровенное хамство со стороны тех, кого считаем родными.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Никто не собирается порабощать один одного, никто не собирается давить один на одного. Но политика есть политика. Вы понимаете, могут быть разные нюансы. Поэтому в этой политике побеждает не просто сильнейший, но тот, кто умнее и кто будет использовать ситуацию таким образом, чтобы повернуть все в лучшую сторону. Я имею в виду и ситуацию на Донбассе. Я очень глубоко, очень глубоко был погружен, вы знаете, в эти проблемы. Всегда, если просил меня бывший президент Украины, да и с этим президентом, когда мы встречались... Если были какие-то просьбы для того, чтобы обсудить вопросы в России, где-то выступить (чего я очень не люблю) каким-то посредником. Мы же родные, я из этого исхожу. Поэтому я всегда это делал. Евгений Шевченко: «Я считаю, что Украина и Беларусь – это два самых близких народа»

Конечно, тему кризиса в Донбассе никак нельзя обойти, когда говорим об Украине. Вот уже семь лет там нет мира, сейчас ситуация снова обострилась.