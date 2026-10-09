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Новости по тегу #Беларусь-Украина

Временному поверенному в делах Украины в Беларуси вручена нота протеста – МИД
09 октября 2026 16:43

Временному поверенному в делах Украины в Беларуси вручена нота протеста – МИД

В ущерб безопасности: зачем Киев разорвал соглашение с Минском о ядерном оповещении?
27 сентября 2026 17:43

В ущерб безопасности: зачем Киев разорвал соглашение с Минском о ядерном оповещении?

Решение Киева прекратить соглашение о ядерном оповещении угрожает безопасности граждан – МИД
21 сентября 2026 13:47

Решение Киева прекратить соглашение о ядерном оповещении угрожает безопасности граждан – МИД

Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военнослужащих в «Новой Гуте»
17 сентября 2026 18:02

Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военнослужащих в «Новой Гуте»

Будущие поколения белорусов и украинцев сохранят извечные дружеские и родственные связи – Лукашенко
24 августа 2026 17:37

Будущие поколения белорусов и украинцев сохранят извечные дружеские и родственные связи – Лукашенко

Президент Беларуси подтвердил готовность открыть украинцам белорусское приграничье для сбора грибов и ягод
25 июня 2026 13:55

Президент Беларуси подтвердил готовность открыть украинцам белорусское приграничье для сбора грибов и ягод

Беларусь готова упростить пересечение госграницы для приграничного населения Украины для сбора грибов и ягод
25 июня 2026 11:50

Беларусь готова упростить пересечение госграницы для приграничного населения Украины для сбора грибов и ягод

Зеленский поставил ультиматум Минску и пригрозил ударами по Беларуси
20 июня 2026 07:50

Зеленский поставил ультиматум Минску и пригрозил ударами по Беларуси

«Зеленский подыграл»: Лукашенко объяснил, кто раздувает тему «угрозы» со стороны Минска
16 июня 2026 11:01

«Зеленский подыграл»: Лукашенко объяснил, кто раздувает тему «угрозы» со стороны Минска

Лукашенко: россияне на фронте более успешны, чем ВСУ
16 июня 2026 07:46

Лукашенко: россияне на фронте более успешны, чем ВСУ

Лукашенко призвал Киев переступить через амбиции ради преодоления последствий конфликта
16 июня 2026 06:03

Лукашенко призвал Киев переступить через амбиции ради преодоления последствий конфликта

«Как поют, так и отпевают». Лукашенко объяснил свои жесткие высказывания в адрес Зеленского
16 июня 2026 05:54

«Как поют, так и отпевают». Лукашенко объяснил свои жесткие высказывания в адрес Зеленского