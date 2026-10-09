Причиной стала атака украинского беспилотника на грузовой автомобиль 8 октября в Брянской области России.
Этот документ, подписанный в 2001-м, на протяжении 25 лет обязывал украинскую сторону напрямую и в круглосуточном режиме информировать Минск о любых нештатных ситуациях на своих атомных объектах. Расторгнутое соглашение было важнейшим элементом региональной безопасности.
При этом белорусская сторона не получила официального уведомления об этом решении по дипломатическим каналам, тогда как по условиям соглашения оно прекратит свое действие по истечении шести месяцев с момента получения такого уведомления.
Россия передала Украине 252 тела погибших, Украина – 23 тела погибших военнослужащих.
Именно к народу Украины сегодня, в 35-ю годовщину Дня Независимости, обратился Президент Беларуси.
Об этом 25 июня Президент заявил во время встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
Государственный пограничный комитет Беларуси готов организовать упрощенное пересечение государственной границы через три участка пропуска: «Мутвица», «Хиничев» и «Селище».
Он заявил, что у границы с Украиной якобы находится военная техника. По мнению Зеленского, она «корректирует огонь» по территории страны.
Глава государства назвал недопустимым втягивание Беларуси в конфликт, объяснив это категорическим неприятием войны самим белорусским обществом и стремлением избежать массовой гибели людей.
Глава государства отметил, что в Украине понимают, какое значение сейчас имеет противостояние за территорию Донбасса.
Этот призыв к славянскому единству и здравому смыслу стал логической точкой в обсуждении украинского кризиса.
Александр Лукашенко предельно откровенно прокомментировал агрессивные выпады украинского руководства, включая заявления о возможных ударах беспилотниками по объектам в Беларуси.
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