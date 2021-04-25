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Ведущего СТВ в прямом эфире украинского телеканала спросили об отношении к Александру Лукашенко. И вот какой был ответ

25 апреля 2021 17:44
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Новости Беларуси. О роли минской переговорной площадки и белорусско-украинских отношениях говорили на неделе во Дворце Независимости. Минск не намерен портить отношения с Киевом, но переходить красные линии недопустимо, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Таков лейтмотив общения Александра Лукашенко с депутатом Верховной Рады Евгением Шевченко. Выдвиженец от политической партии «Слуга народа» в парламенте занимается проблемами экономики. В острый поствыборный период открыто выступал в поддержку белорусского руководства и сейчас призывает к диалогу и сотрудничеству.

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Ведущего СТВ в прямом эфире украинского телеканала спросили об отношении к Александру Лукашенко. И вот какой был ответ-1

Беларусь выступает за диалог. Несмотря на все информационные вбросы, выпады экс-руководителей и недружелюбную риторику политического истеблишмента в сторону Минска.

Это рукопожатие вызвало информационный шквал. Лично Президент Беларуси встретился с народным депутатом из Украины. Такая аудиенция – исключение из протокола.

Ведущего СТВ в прямом эфире украинского телеканала спросили об отношении к Александру Лукашенко. И вот какой был ответ-4

Этот вопрос взбудоражил и наших украинских коллег. С ведущим телеканала «Наш» в прямом эфире пообщался наш ведущий Евгений Поболовец.

Ведущего СТВ в прямом эфире украинского телеканала спросили об отношении к Александру Лукашенко. И вот какой был ответ-7

Евгений Поболовец, СТВ:
Лукашенко – народный Президент, он всегда позиционировал и позиционирует себя как Президента, который довольно близок своему народу. И для того, чтобы донести, может быть, точку зрения Беларуси, если официальных контактов нет, мне кажется, можно пользоваться любой возможностью для того, чтобы быть услышанными.

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# Беларусь-Украина # общество # Александр Лукашенко # Евгений Шевченко # Евгений Пустовой # Евгений Поболовец # Фотофакт

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