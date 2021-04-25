Ведущего СТВ в прямом эфире украинского телеканала спросили об отношении к Александру Лукашенко. И вот какой был ответ
Новости Беларуси. О роли минской переговорной площадки и белорусско-украинских отношениях говорили на неделе во Дворце Независимости. Минск не намерен портить отношения с Киевом, но переходить красные линии недопустимо, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Таков лейтмотив общения Александра Лукашенко с депутатом Верховной Рады Евгением Шевченко. Выдвиженец от политической партии «Слуга народа» в парламенте занимается проблемами экономики. В острый поствыборный период открыто выступал в поддержку белорусского руководства и сейчас призывает к диалогу и сотрудничеству.
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Беларусь выступает за диалог. Несмотря на все информационные вбросы, выпады экс-руководителей и недружелюбную риторику политического истеблишмента в сторону Минска.
Это рукопожатие вызвало информационный шквал. Лично Президент Беларуси встретился с народным депутатом из Украины. Такая аудиенция – исключение из протокола.
Этот вопрос взбудоражил и наших украинских коллег. С ведущим телеканала «Наш» в прямом эфире пообщался наш ведущий Евгений Поболовец.
Евгений Поболовец, СТВ:
Лукашенко – народный Президент, он всегда позиционировал и позиционирует себя как Президента, который довольно близок своему народу. И для того, чтобы донести, может быть, точку зрения Беларуси, если официальных контактов нет, мне кажется, можно пользоваться любой возможностью для того, чтобы быть услышанными.
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