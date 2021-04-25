Ведущего СТВ в прямом эфире украинского телеканала спросили об отношении к Александру Лукашенко. И вот какой был ответ

Новости Беларуси. О роли минской переговорной площадки и белорусско-украинских отношениях говорили на неделе во Дворце Независимости. Минск не намерен портить отношения с Киевом, но переходить красные линии недопустимо, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Таков лейтмотив общения Александра Лукашенко с депутатом Верховной Рады Евгением Шевченко. Выдвиженец от политической партии «Слуга народа» в парламенте занимается проблемами экономики. В острый поствыборный период открыто выступал в поддержку белорусского руководства и сейчас призывает к диалогу и сотрудничеству.

Константин Бондаренко: Лукашенко из всех иностранных лидеров сегодня наиболее авторитетный политик для украинцев