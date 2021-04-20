Александр Лукашенко: «Нормализация ситуации в проблемных точках Украины, прежде всего на Донбассе, зависит только от Украины»

Новости Беларуси. Беларусь – Украина. Как дальше выстраивать отношения? 20 апреля Александр Лукашенко встретился с народным депутатом Верховной Рады Евгением Шевченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разговор затронул много острых тем, ведь сегодня, очевидно, между странами не самый простой период в отношениях. И Александр Лукашенко отмечает: есть определенные искусственные препятствия с украинской стороны. Но в Беларуси не хотят плохих отношений с Украиной, заявил Президент.

Александр Лукашенко о своих украинских коллегах отзывается исключительно корректно, с каждым в свое время удалось найти общий язык, несмотря на иногда неприятные жесты с их стороны. Александр Лукашенко: «Вы что, считаете, что работа трёхсторонней группы – это подарок Лукашенко? Да нет» Но работа Президента не про личные обиды, а про интересы народа. По крайней мере в Беларуси так. И если этим же принципом воспользуются лидеры заинтересованных государств, то есть шанс, что ситуация на юго-востоке Украины разрешится благополучно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нормализация ситуации в проблемных точках Украины, прежде всего на Донбассе, зависит только от Украины. Пусть, может быть, с завтрашнего дня, если пойти по Минским соглашениям и так далее, где-то немножко зацепит у кого-то нервы, украинские какие-то интересы. Но, поверьте, в среднесрочной перспективе Украина выиграет. Я понимаю, что лицо хотят сохранить и одни, и вторые, и так далее. Но надо понимать, что Россия – это огромная страна, и она очень многим может помочь Украине в плане восстановления Донбасса и так далее. Были такие предложения со стороны Путина. Он меня просил передать их Порошенко. Я ему рассказал, все разложил. Но я тогда впервые понял однозначно, что политики украинские, руководство не самостоятельны. Потому что надо было принимать эти решения и – step by step – потихонечку двигаться. И уже к этому времени многие вопросы были бы сняты. Но я был свидетелем. Не Путин в этом виноват. Он предложил. Хорошие были предложения. Но бывший президент отказался.