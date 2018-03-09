Сроки давности в трудовых отношениях: «Открытый разговор»

Новости Беларуси. Без срока давности. Как выиграть дело 30-летней давности? И почему закон порой не терпит опозданий? О сроках исковой давности шла речь в программе «Открытый разговор».

«Хирурги сказали – надо ампутировать. В то время сосуды не шили»: 40 лет назад токарь на работе остался без пальца, получит ли компенсацию?

Работаю по договору подряда, получил травму на производстве: на какие выплаты имею право?

«10 годовых заработков»: какая компенсация положена родным погибшего на производстве

«Самый короткий – по делам увольнения»: с какого момента считают срок давности в трудовых отношениях?

«Определяется три вида случаев»: сколько есть времени, чтобы оспорить увольнение?

Доброе имя и деловая репутация: какие дела в трудовых отношениях не имеют срока давности?

«В трудовых правоотношениях нужно реагировать быстро»: какие сроки исковой давности существуют?

«Было бы неплохо немного этот срок увеличить»: сколько времени есть у бывшего работника, чтобы взыскать зарплату?