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Ушёл из жизни белорусский дипломат Валентин Величко

09 марта 2018 14:02
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Новости Беларуси. С международной деятельностью его жизнь была связана почти четверть столетия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ушёл из жизни белорусский дипломат Валентин Величко-1

Особенно важен его вклад в становление дипломатической службы независимой Беларуси. Валентин Величко был в числе первых послов за рубежом. Возглавлял посольство в Латвии и Украине, работал на руководящих постах в Министерстве иностранных дел. Валентин Владимирович удостоен высоких государственных наград – медалью «За трудовое отличие», орденом Почета, а также орденом Отечества III степени.

# общество # Фотофакт # Некролог

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