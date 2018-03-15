Работаю по договору подряда, получил травму на производстве: на какие выплаты имею право?

Новости Беларуси. О травмах на производстве шла речь в программе «Открытый разговор».

Илона Волынец, СТВ:

Вид трудового договора имеет значение в таких случаях? Например, человек не на контракте, а на договоре подряда.

Екатерина Филипцова, главный правовой инспектор труда Гомельского областного объединения профсоюзов:

В данном случае, имеет значение сам факт наличия, либо отсутствия трудовых отношений. Ведь, договор подряда – это гражданско-правовые отношения.

Здесь гражданин является не работником, он является подрядчиком.

Поэтому, в данном случае, безусловно, указ Президента №314 – он предусматривает обязанности заказчика по обеспечению здоровых и безопасных условий труда. А также обязанность, в случае происшествия на производстве, обеспечить расследование несчастного случая. Однако, так как такой гражданин не работник, на выплаты, предусмотренные, допустим, коллективным договором, действующим в организации, он претендовать не может. Но, так как на него распространяется страхование несчастных случаев на производстве при выполнении работы на территории заказчика, он может претендовать на выплаты от «Белгосстраха», страховые выплаты единовременные и ежемесячные.