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Как сплести корзину или вырезать деревянную ложку? Бизнесмен из Кличева открыл уникальный Музей дерева

09 марта 2018 12:54
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Новости Беларуси. В деревне Усохи Кличевского района разрабатывают экологический маршрут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он станет продолжением культурного проекта, который на своей малой родине воплощает в жизнь местный бизнесмен.

Юрий Гринюк получил поддержку ПРООН и местной власти. И первое, чем занялся бизнесмен — созданием Музея дерева. Место уже популярно у туристов, приезжают и группы школьников. Интересен музей своей национальной неповторимостью. В экспозиции собраны предметы, без которых невозможно представить традиционный быт белорусской деревни – лапти, прялки, маслобойки и многое другое.

Как сплести корзину или вырезать деревянную ложку? Бизнесмен из Кличева открыл уникальный Музей дерева-1

Идею создать Музей дерева на своей малой родине Юрий Гринюк вынашивал давно. Чтобы восстановить пустовавшее здание потребовались инвестиции – более 100 тысяч рублей. Половину удалось получить по программе развития ООН, вторую часть кличевский бизнесмен отдал на благое дело из собственного кармана.

Как сплести корзину или вырезать деревянную ложку? Бизнесмен из Кличева открыл уникальный Музей дерева-4

Юрий Прокопенко, СТВ:
Этот музей больше задуман для детей. Чтобы современное поколение, зацикленное на гаджетах и интернете, лучше знало историю белорусской деревни и ее быт.

В музее около 50 экспонатов. Все настоящие, ни один не сделан на заказ. Большинство вещей из личной коллекции Юрия Гринюка. Остальные приносили в музей сельчане. В музее не только можно, но и нужно трогать экспонаты руками. Чтобы прочувствовать тепло дерева.

Как сплести корзину или вырезать деревянную ложку? Бизнесмен из Кличева открыл уникальный Музей дерева-7

Как сплести корзину или вырезать деревянную ложку? Бизнесмен из Кличева открыл уникальный Музей дерева-9

Как сплести корзину или вырезать деревянную ложку? Бизнесмен из Кличева открыл уникальный Музей дерева-11

Дарья Воронич, учащийся Запольской средней школы:
Сёння я даведалася, што нашы продкі атрымлівалі масла вось такім цудоўным спосабам. Не было крамаў, ніхто не пакупаў нічога. Рабілі ўсё самі.

Как сплести корзину или вырезать деревянную ложку? Бизнесмен из Кличева открыл уникальный Музей дерева-14

Илья Козловский, учащийся Запольской средней школы:
Интересно, как носили эти лапти. Мозоли можно было натирать.

Как сплести корзину или вырезать деревянную ложку? Бизнесмен из Кличева открыл уникальный Музей дерева-17


Данута Наумова, учащийся Запольской средней школы:
В таких сундуках женщины хранили свои вещи, собирали приданое невестам. Я бы хотела себе такой сундук, но крышка тяжелая.

Для гостей проводят и мастер-классы. Как сплести корзину из лозы или вырезать деревянную ложку – можно узнать в теории, а потом и на практике. Кличевская земля – уникальный край. Почти две трети всей территории покрыто лесами. Здесь во все времена были сильные мастера, которые умели работать с деревом.

Как сплести корзину или вырезать деревянную ложку? Бизнесмен из Кличева открыл уникальный Музей дерева-20

Как сплести корзину или вырезать деревянную ложку? Бизнесмен из Кличева открыл уникальный Музей дерева-22

Юрий Гринюк, предприниматель:
Это часть нашей жизни. Я думаю даже, что это часть жизни всех славян. Потому у нас и история такая небогатая на памятники, потому что славяне – очень экологически чистая нация. Мы жили в зоне, где все делалось из дерева. Кроме керамики и металла практически ничего не оставалось. Мне хочется сохранить то, что осталось.

Как сплести корзину или вырезать деревянную ложку? Бизнесмен из Кличева открыл уникальный Музей дерева-25

Музей дерева в Усохах только делает первые шаги. В планах Юрия Гринюка создать здесь центр белорусской селянской культуры. Проводить национальные праздники и встречать гостей. Его задача - оживить деревню.

Как сплести корзину или вырезать деревянную ложку? Бизнесмен из Кличева открыл уникальный Музей дерева-28

Как сплести корзину или вырезать деревянную ложку? Бизнесмен из Кличева открыл уникальный Музей дерева-30

# общество # Фотофакт # Год малой родины # Дарья Воронич # Илья Козловский # Данута Наумова # Юрий Гринюк

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