Как сплести корзину или вырезать деревянную ложку? Бизнесмен из Кличева открыл уникальный Музей дерева

Новости Беларуси. В деревне Усохи Кличевского района разрабатывают экологический маршрут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он станет продолжением культурного проекта, который на своей малой родине воплощает в жизнь местный бизнесмен. Юрий Гринюк получил поддержку ПРООН и местной власти. И первое, чем занялся бизнесмен — созданием Музея дерева. Место уже популярно у туристов, приезжают и группы школьников. Интересен музей своей национальной неповторимостью. В экспозиции собраны предметы, без которых невозможно представить традиционный быт белорусской деревни – лапти, прялки, маслобойки и многое другое.

Идею создать Музей дерева на своей малой родине Юрий Гринюк вынашивал давно. Чтобы восстановить пустовавшее здание потребовались инвестиции – более 100 тысяч рублей. Половину удалось получить по программе развития ООН, вторую часть кличевский бизнесмен отдал на благое дело из собственного кармана.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Этот музей больше задуман для детей. Чтобы современное поколение, зацикленное на гаджетах и интернете, лучше знало историю белорусской деревни и ее быт. В музее около 50 экспонатов. Все настоящие, ни один не сделан на заказ. Большинство вещей из личной коллекции Юрия Гринюка. Остальные приносили в музей сельчане. В музее не только можно, но и нужно трогать экспонаты руками. Чтобы прочувствовать тепло дерева.

Дарья Воронич, учащийся Запольской средней школы:

Сёння я даведалася, што нашы продкі атрымлівалі масла вось такім цудоўным спосабам. Не было крамаў, ніхто не пакупаў нічога. Рабілі ўсё самі.

Илья Козловский, учащийся Запольской средней школы:

Интересно, как носили эти лапти. Мозоли можно было натирать.



Данута Наумова, учащийся Запольской средней школы:

В таких сундуках женщины хранили свои вещи, собирали приданое невестам. Я бы хотела себе такой сундук, но крышка тяжелая.

Для гостей проводят и мастер-классы. Как сплести корзину из лозы или вырезать деревянную ложку – можно узнать в теории, а потом и на практике. Кличевская земля – уникальный край. Почти две трети всей территории покрыто лесами. Здесь во все времена были сильные мастера, которые умели работать с деревом.

Юрий Гринюк, предприниматель:

Это часть нашей жизни. Я думаю даже, что это часть жизни всех славян. Потому у нас и история такая небогатая на памятники, потому что славяне – очень экологически чистая нация. Мы жили в зоне, где все делалось из дерева. Кроме керамики и металла практически ничего не оставалось. Мне хочется сохранить то, что осталось.