Благотворительность: «Открытый разговор»

Новости Беларуси. Искусство отдавать. Как пожертвовать на благое дело и при этом самому не стать жертвой? Как же помогать правильно и почему доброта не любит огласки. Об этом говорили в программе «Открытый разговор». Эксперты: генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста Ольга Мычко и председатель Минской городской организации профсоюза работников образования и науки Лариса Волкова.

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