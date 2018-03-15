«10 годовых заработков»: какая компенсация положена родным погибшего на производстве

Новости Беларуси. О несчастных случаях на производстве шла речь в программе «Открытый разговор».

Илона Волынец, СТВ:

Если производственная травма, не дай Бог, конечно, заканчивается летальным исходом, то родственники погибшего могут претендовать на выплаты, тоже спустя годы?

Екатерина Филипцова, главный правовой инспектор труда Гомельского областного объединения профсоюзов:

Да, родственники погибшего тоже могут претендовать на выплаты, как от предприятия, так и от страховой организации. Генеральным соглашением между правительством Республики Беларусь, Федерацией профсоюзов Беларуси, Республиканским объединением нанимателей рекомендовано всем организациям включать в коллективные договоры такое положение, что члены семьи погибшего, при наличии вины нанимателя в произошедшем несчастном случае на производстве, имеет право на единовременную компенсацию в размере 10 годовых заработков погибшего.