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«10 годовых заработков»: какая компенсация положена родным погибшего на производстве

15 марта 2018 12:30
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Новости Беларуси. О несчастных случаях на производстве шла речь в программе «Открытый разговор».

Илона Волынец, СТВ:
Если производственная травма, не дай Бог, конечно, заканчивается летальным исходом, то родственники погибшего могут претендовать на выплаты, тоже спустя годы?

Екатерина Филипцова, главный правовой инспектор труда Гомельского областного объединения профсоюзов:
Да, родственники погибшего тоже могут претендовать на выплаты, как от предприятия, так и от страховой организации. Генеральным соглашением между правительством Республики Беларусь, Федерацией профсоюзов Беларуси, Республиканским объединением нанимателей рекомендовано всем организациям включать в коллективные договоры такое положение, что члены семьи погибшего, при наличии вины нанимателя в произошедшем несчастном случае на производстве, имеет право на единовременную компенсацию в размере 10 годовых заработков погибшего.

Сроки давности в трудовых отношениях: «Открытый разговор»

# общество # Трудовые отношения # Екатерина Филипцова

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