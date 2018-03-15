Доброе имя и деловая репутация: какие дела в трудовых отношениях не имеют срока давности?

Новости Беларуси. О сроках исковой давности в трудовых отношениях шла речь в программе «Открытый разговор».

Наталья Сержантова, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:

Если гражданин обратился и желает, всё-таки, своё право реализовать, то, если наниматель не заявил о том, что прошёл срок исковой давности, суд обязан рассмотреть и вынести решение, независимо от того, что срок истёк. Опять же, если наниматель заявляет об этом, то тогда суд отказывает работнику, в связи с применением срока исковой давности. Поэтому сам факт истечения срока ещё не значит, что нельзя обращаться в суд и нельзя пробовать защитить свои интересы.

Екатерина Филипцова, главный правовой инспектор труда Гомельского областного объединения профсоюзов:

Но, всё-таки, по отдельным категориям дел срок давности не установлен.

Это – материальное возмещение материального вреда, причинённого гражданину.

Это вред, причинённый жизни и здоровью, чести и достоинству, доброму имени, деловой репутации. По данным делам граждане вправе предъявлять свои требования с суд, вне зависимости от времени, которое прошло от нарушения данного права и до момента обращения в суд. Касательно трудового законодательства, в данном случае, можем отметить моральный вред при незаконном увольнении и увольнение с нарушением порядка увольнения. Если в суде работник был восстановлен на работе, увольнение признано незаконным, но работник не заявлял морального вреда нанимателю, то впоследствии он может заявить.