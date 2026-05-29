Муковозчик: выкормыши фондов Сороса по всему миру примерно одинаковы – по одной методичке выучены

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Замечали вы, что выкормыши фондов Сороса по всему миру примерно одинаковы? По одной методичке, видимо, выучены. А чему? Полагаю, начинающих соросят, пока они молодые, учат прежде всего беспримерной наглости.

Тогда выросши, они смогут без запинки заявлять что-нибудь типа: мы будем в ЕАЭС и, пользуясь всем там, станем у себя проводить реформы Евросоюза. А потом, высосав все возможное из ЕАЭС, пойдем в ЕС. И хрен вы нам что сделаете.

А еще их учат демагогии: «Моя большая заслуга в том, что у народа есть альтернатива» – это как вытащить человека из маленького, но своего уютного дома и подвести к краю пропасти. Смотри, сказать ему, у тебя теперь есть альтернатива.

Ты можешь вернуться прозябать, но хотелось бы, чтобы ты рискнул… полететь. Как птица, как фанера над Парижем. Не благодари, пробуй. Если что, я себе еще найду.

Основы логики по молодости тоже, видимо, вышибают из неокрепших соросячьих умов: «Через нашу территорию пройдет газопровод, мы за счет транзита будем иметь собственный газ». Однако это когда еще будет, раз, да и дадут ли хозяева воровать, два? Пока курочка в гнезде, а яичко ишо… в курочке, будем греться навозом – и деды так жили, и прадеды.

Полвека назад поэт написал: «Барабан был дрянь. Барабанщик – пьянь». Как угадал? Гений! В одном соросята правы: им дадут денег. Насыпят, может, и не сразу, но много – просто назло другим. Вопреки. Или чтобы дать народу иллюзию богатства, пока соросята будут стучать тому народу палочками по головам. Или чтобы рассадить их по властным местам.

Да, поначалу денег дадут. А потом прекратят давать. Как Украине. Но перед этим быстренько скупят все виноградники, все плантации и все рудники. И закроют их навсегда, чтобы не создавать лишнюю конкуренцию.