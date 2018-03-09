«Становятся счастливыми мамами». Главврач Витебского роддома стала «Женщиной года» в номинации «Спасая жизни»

Новости Беларуси. Главный врач Витебского областного роддома победила в номинации «Спасая жизни» на конкурсе «Женщина года». Елена Леонович работает уже более 10 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А в 2018 году еще стала и депутатом городского Совета. Успевает мама уделить время и взрослому сыну. И тюльпанам – они расцвели на ее окне как раз к 8 марта.



Каждую секунду на земле рождается 4 малыша. Это величайшее чудо, таинство, за которым стоит женщина. А еще – огромный штат медиков. Они контролируют беременность, принимают роды и спасают в непредвиденных ситуациях. Елена Леонович 12 лет руководит таким коллективом.

Елена Леонович, главный врач Витебского областного родильного дома:

Есть профессии в медицине, в которых действительно в одном из видов деятельности должна быть женщина. Наверное, акушерство и гинекология, это действительно должна быть женщина-руководитель.

Она начинала свою карьеру в роддоме, который сегодня возглавляет. И едва ли не сразу на хрупкие женские плечи упали хозяйственные проблемы – здание закрыли на реконструкцию. Доктору на полтора года пришлось сменить белый халат на куртку и резиновые сапоги.

Анастасия Бут, СТВ:

От старого роддома, пожалуй, остались только стены. К основному зданию пристроили еще одно – гинекологию. Все оснастили самым современным оборудованием. Ровно 10 лет назад роддом открывал Президент Беларуси. Государство в вопросах демографии идет на опережение и создает условия для стимулирования рождаемости. В Витебском областном роддоме ежегодно появляется на свет более двух тысяч детей. К каждой пациентке – индивидуальный подход. Главный врач пусть и не со всеми мамами встречается лично, но об их состоянии и здоровье деток знает всегда.



Веста Авдеева, житель Витебска:

Обслуживание проходит, конечно, на высоком уровне. Медперсонал очень внимательный к пациентам.

Именно сюда привозят женщин с различными патологиями со всей Витебской области. В 2017 году выходили двоих малышей с весом в 800 граммов.

Елена Леонович:

На сегодня те высокие технологии, которые проводятся у нас в республике, позволяют нам пролонгировать беременность до жизнеспособности плода. И те мамы, которые еще 10 лет назад не могли мечтать, что у них будет малыш, становятся счастливыми мамами.